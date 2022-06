"Retrógradas": esto opina Galyn Susman, productora de "Lightyear", de las críticas por beso lésbico

La nueva producción de Pixar "Lightyear" de la serie de Toy Story provocó diversas críticas y reacciones entre los usuarios, ya que la película contiene una escena con temática LGBT, lo que polarizó la opinión de las personas. En diversos países, en su mayoría musulmanes, la película fue cancelada, por lo que la productora Galyn Susman calificó de retrógradas a las naciones que censuraron la cinta.

En “Lightyear”, se incluye una escena donde dos mujeres se besan.

“Nos advirtieron que podía suceder. Pero no íbamos a cambiar la película que queríamos tan solo por un puñado de países con puntos de vista retrógradas, por decirlo suavemente", señaló Susman, en una entrevista con AFP.

“Hicimos nuestra película y ellos no quisieron verla, no hay ningún problema", dijo

La productora expresó que le parecía absurda la discusión en torno a la película, puesto que Disney, asegura, ponía escenas traumáticas para niños, como es el caso de Bambi, donde la madre muere.

“Personalmente no quise que mis hijos, cuando eran pequeños, vieran películas en las que muere la madre. Todo el mundo tiene su propia idea de lo que es aceptable para ver juntos, como familia”, concluyó.

"Lightyear" causa polémica en Perú

Tras recibir críticas, una importante cadena de cines en Perú retiró el sábado una advertencia que agregó en la sinopsis de la película animada de Disney “Lightyear”, que fue estrenada en las salas peruanas, ayer viernes, 17 de junio.

Cineplanet, cuyo propietario es el conglomerado peruano Intercorp, es una cadena de cines en Perú y Chile. Durante el estreno, había colocado una advertencia en la sinopsis de "Lightyear" junto a las salas y en el sitio de internet para el público peruano donde indicaba que la película “contiene escenas con ideología de género”.

La polémica llegó a las redes sociales y provocó que la empresa retirara hoy la advertencia y lamentara su error a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Este hecho no representa nuestros valores y cultura de diversidad, equidad e inclusión, la cual promovemos como empresa, por lo que hemos retirado este mensaje apenas lo identificamos”, tuiteó Cineplanet.

La cadena no había colocado la advertencia en su sitio web ni en los cinemas para el público chileno. Cineplanet no ha explicado por qué lo hizo en Perú y no en Chile.

“Lightyear” ha despertado polémica en otros países, entre ellos 13 naciones y el territorio palestino, donde se prohibió la película de Pixar en que el actor Chris Evans hace la voz del personaje que inspiró al héroe astronauta Buzz Lightyear de las cintas “Toy Story”.

Con información de AP