Regina Orozco separa simpatías políticas

Para 2024, Regina Orozco ya tiene prospecto para contender por la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Tengo a mi gallita, ya con eso digo todo”, dice convencida.

“Si no es ahora, será mañana, no tenemos idea, no sabemos qué va a pasar”, comenta acerca de las posibilidades de que sea la elegida candidata presidencial por el partido Morena.

La actriz y cantante es de las que públicamente apoya el actual proyecto gubernamental.

Por ello, en redes sociales, hasta le han dicho que gracias a eso ha tenido trabajo en el sexenio.

“Me han criticado a veces, pero no voy a dar el regalo a esa gente de que me enoje, que vengan y me lo digan de frente y lo platicamos, yo no soy una persona agresiva, sino alguien que respeta mucho. (Las simpatías) no me han quitado trabajo, pero luego me dicen que la 4T me ha dado chamba (risas) y de repente digo: creo que Apple y HBO —productora de series donde ha trabajado— no son de la 4T, el próximo año cumplo 50 de carrera, y trabajo por mi talento, no por mi preferencia política”, subraya.

Lo que Regina Orozco tiene claro es que en cualquier proyecto político, la gente es parte fundamental y no debe hacerse a un lado.

“Respeto las opiniones de todos, sus preferencias políticas y sexuales, ha costado trabajo un cambio en este país por la ideologia que venía de antes y ahora este gobierno ha intentado sanear ciertas cosas que por los años eran difíciles de cambiar, más ponle la pandemia.

“Yo no quisiera estar en los zapatos de quienes están gobernando”, dice.

“Pero también creo que en cada persona, en cada mexicano, es importante ser mejor. Si yo voy a pararme en un escenario, soy responsable de lo que voy a decir allá arriba, si no cómo voy a cantar. Es muy fácil criticar, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? Seguimos tirando basura, quejándonos todo el tiempo, ¿qué estamos haciendo por el que está junto?”, comenta.



Participó en la serie Acapulco y Mariachis para HBO Max.

En lucha por las mujeres

Regina considera que una cuestión pendiente como sociedad es la lucha por mejores condiciones para las mujeres.

A ella misma, cuando era pequeña, su madre le dijo una frase: “Espero que tú nunca seas más que tu esposo, ni ganes más”.

“Claro, ella nació en los años 20”, destaca Orozco.

“Yo soy mujer que nació en los 60 y hemos avanzado muchísimo en cuestiones de derechos, pero también la violencia es cosa de terror. Siempre ha existido y con las redes sociales se ha visibilizado, al igual que la homofobia, y al rato la gordofobia que también me ha afectado. Siempre ha habido violencia, lo que pasa es que ahora las estadísticas se visibilizan más”, indica.

Recientemente en la serie Acapulco, que creó Eugenio Derbez, dice, notó cambios.

“Hubo tres casos fuertes: a uno lo corrieron y a dos que iban a estar, no los dejaron que trabajaran por acosadores, así hay que ir avanzando”, considera.

Con show

El próximo 13 de agosto, en el Teatro Metropólitan, Regina mostrará su espectáculo “Canciones para planchar”, en donde por dos horas interpretará temas de los 80 y 90, popularizadas por gente como Luis Miguel, Shakira, Mecano, Miguel Bosé y RBD.

El espectáculo tendrá como hilo conductor un diario que se encontró y entonces le dará pie a estar en eventos como el derribo del Muro de Berlín y un encuentro con la madre Teresa.

“Siempre huyendo de una relación tóxica”, ríe.

La acompañarán 10 músicos y por momentos el Coro Gay de la Ciudad de México y el grupo de danza México de Colores, al que pondrá a bailar con música de Ricky Martin.

Ese mismo día saldrá el disco alusivo tanto en físico, como en plataforma digital.

“Retomo los shows, que es lo que más gozo y más miedo me da porque ahí sí es lo que sale de mi corazón y experiencia. Como llevo dos años en pausa, sí tengo miedo, soy sincera (risas), pero estamos felices de hacerlo y regresar a la realidad”, subraya.

EL DATO



Prepara concierto para el 13 de agosto en el Teatro Metropólitan.

50 años de carrera artística cumplirá la soprano

REGINA OROZCO

Actriz y cantante

“Me dicen que la 4T me ha dado chamba y digo: creo que Apple y HBO —productoras de series donde ha trabajado— no son de la 4T”