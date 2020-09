Recuerda Carlos Sadness a México, durante concierto por streaming

Carlos Sadness lleva a México en el corazón, el cantante español recordó con mucha nostalgia durante un concierto por streaming sus andanzas por varias ciudades mexicanas y expresó su deseo de regresar cuando toda la contingencia sanitaria termine.

“Yo no llevo tatuajes, pero si me hubiera tatuado me hubiera tatuado una papaya, esta fruta que tiene que ver mucho con México, esta canción la escribí junto a Caloncho, cuando visité por primera vez muchos lugares nuevos como Toluca, Guadalajara, nos conecta con muchos recuerdos inolvidables”, comentó el cantante durante su transmisión antes de interpretar “Amor papaya”.

El show dio inicio a las 20:30 horas con canciones como “Chocolate y nata”, “Me desamaste”, “Isla morenita”, “Ahorita”, entre otras.

“Buenas amigos de México como están, estamos contentos de vernos dentro de la distancia, pensamos que es una buena idea el hecho de podemos juntarnos y disfrutemos de esta manera y espero que pronto podamos vernos…”, expresó.

El compositor escogió como escenario la orilla de una playa española, en donde mientras transcurría su espectáculo se podía ver de fondo el ocaso, ofreciendo con ello un espectáculo visual inolvidable.

En todo momento el cantante recordaba anécdotas de sus visitas a México, país que señaló añora y muere por regresar, mientras que sus seguidores por medio del chat de la plataforma, le mandaban mensajes de amor y agradecimiento por haber realizado una transmisión.

“Esta canción yo sé que le gusta mucho a la gente de Latinoamérica y creo que la hemos tocado en todos lados, en España la habíamos quitado, pero me di cuenta que hacía falta porque es parte de mi repertorio favorito”, explicó antes de interpretar “Perseide”.

El cantante trato de interactuar todo el tiempo con su audiencia, aunque esta no estuviera presente y aunque le pareció extraño cantarle a la cámara, de alguna manera pudo sentir el apoyo que todos sus fanáticos le brindaban.

Así continuó la noche con temas como “Longitud de onda”, “Días impares”, “Aloha”, “Te quiero un poco y aunque hubiera deseado que la noche continuara, se tuvo que despedir con “Qué electricidad”.

“Les queremos mandar muchísimo ánimo a todos y para la gente que les está costando mucho esta situación, les andamos mucha buena vibra”, dijo antes de terminar con su transmisión.