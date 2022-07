Rebelde se abre contra el abuso y las etiquetas

Su nombre real es Joel Isaac, mejor conocido en el mundo de la música como Saak. En 2014, participó en el concurso de canto La voz y ahora, explora una faceta como actor principal en una etapa más oscura de la serie Rebelde de Netflix.

Su personaje, llamado Okane, será el nuevo integrante de la actual generación la Elite Way School (EWS), una ficticia escuela musical de alto rendimiento que regresa a una segunda temporada, esta vez caracterizada por resaltar las consecuencias del abuso de autoridad y la importancia del respeto a las diferencias.

En la trama llegará un nuevo profesor, un productor musical llamado Gus Bauman, que comenzará a presionar a los jóvenes para que sean figuras populares en redes sociales, lo que les afecta emocionalmente.

La viralidad es un tema con el que Saak, quien tiene un millón de seguidores en redes sociales, se ha enfrentado y que considera es importante abordar, en especial porque muchos jóvenes hoy en día se obsesionan con hacerse virales.

“Hay una parte de esta generación que está muy dispuesta a todo por likes, por números o por obtener un alcance grande, y creo que tenemos que hacer conciencia de los límites. Primero que nada, tenemos que ser personas íntegras, conscientes de que estamos conviviendo con otros humanos, esa calidad del ser antes de cualquier otra cosa”, comenta Saak en entrevista.

Su compañera de elenco, Andrea Chaparro, quien repite como una de las alumnas, MJ, incluso ha preferido no usar sus redes sociales luego de que los comentarios sobre su vida personal o su trabajo se incrementaron con la primera parte de esta serie.

“Ahora hay una presión para tener ciertos números, no es genuino y nos mueve mucho el camino, nos deja con la incertidumbre de no saber si queremos hacer algo o no porque qué tal que sólo es una trend (tendencia)”, señala la hija del actor Omar Chaparro.

Lo que recomienda en estos casos Alejandro Puente, quien interpreta a otro estudiante, Sebastián, es tomar distancia sobre ciertos comentarios y buscar no involucrarse demasiado con las aplicaciones. Poner una línea entre lo real y lo virtual.

“Si nosotros (personas reconocidas) abrimos nuestro celular podemos ver miles de mensajes que pueden ser lindos o no tan lindos, lo importante es no perder la perspectiva de que simplemente son opiniones de muchas personas en muchos lugares del mundo que agradecemos tenerlas, pero a la vez, si el celular se apaga, estamos nosotros solos. Es parte de la salud mental”, señala Puente.

Promueven el amor libre

Además de otros personajes que se encuentran en la trama, como una pareja lésbica que interpretan Andrea Agosti y Giovanna Grigio, la historia busca resaltar aún más la diversidad sexual como un tema natural entre las nuevas generaciones.

En la versión anterior mexicana, de 2004, el actor Christian Chávez, quien en la vida real dijo abiertamente ser gay, interpretó a un joven heterosexual y, aunque recibió apoyo del productor Pedro Damián cuando salieron a la luz unas fotos de su boda con su entonces novio BJ Murphy, ha considerado que en su momento fue objeto de discriminación por parte de la empresa Televisa y de su familia.

“Salí del clóset para volver a esconderme”, mencionó en una charla para la ONG Human Rights Campaign.

En la segunda temporada de la serie, ya disponible en Netflix, el personaje de Saak es un chico que, aunque no lo habla abiertamente, se siente atraído sexualmente por uno de sus compañeros.

El actor considera que este papel es el reflejo de muchos en su generación, que no necesariamente quieren ser encasillados en una definición como gay o bisexual, sino que desean ser vistos como personas libres para poder amar.

“No creo que las personas tengan que sentirse obligadas a decir cómo se sienten identificadas, tienen derecho a no querer compartir su vida privada, y creo que ahora ya hay mucho más respeto y amor, no es una lucha ganada, pero ha avanzado mucho. Ojalá quienes vean esto se sientan con la libertad de amar y ser amados”.