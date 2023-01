RBD Concierto: Tras boletos agotados, abren nuevas fechas para Ciudad de México y Monterrey

Los fanáticos de RBD siguen demostrado que la banda no pasa de moda, pues a pesar de los integrantes han estado por 15 años fuera de los escenarios y los reflectores, los boletos para su reencuentro no dejan de agotarse en segundos. Ahora Ticketmaster anunció nuevas fechas para Monterrey y Ciudad de México.

Si bien algunos de los fans se han quejado en Twitter por lar largas filas virtuales y los pocos segundos que tienen para adquirir una entrada, volverán a tener dos oportunidades más.

“Muchas gracias a los fans por su increíble respuesta ¡El evento se encuentra agotado! Nuevas fechas para RBD disponibles”, se lee en el sitio.

La preventa para los conciertos del 2 y 3 de diciembre (CDMX) y del 23 de noviembre (Monterrey) iniciará el 30 de enero para los tarjetahabientes Citibanamex,mientras que la venta general se realizará a partir del 31, de acuerdo con la página oficial.

Asimismo se repetirán los horarios para acceder a ellos, ya que arrancará la venta a las 14:00 horas.

Las entradas solo podrán adquirirse en la página en línea y en las taquillas autorizadas.

¿Cuáles son los costos para el concierto de RBD?

NAR C $660

VER C $1, 188

NAR B $900

VER B $1, 740

NAR A $ 1, 068

VER A $ $2, 100

GRAL B $1, 188

PLA E $2, 388

PLA D $3, 180

PLA C $3, 720

PLA B $4, 740

PLA A $5, 940

La banda iniciará la gira en Texas, viajará a Brasil y concluirá en Ciudad de México.

¡Estamos muuuy emocionados de anunciar nuevas fechas del @SoyRebeldeTour en México! MTY 23 de noviembre. CDMX 2 y 3 de diciembre . Preventa @citibanamex 30 de enero, 2PM. #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/I4athsAu7m — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 27, 2023

