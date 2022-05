Raymix estrena galán como le gusta

El cantante Raymix había comentado que le gustaban los extraños, tipo marcianos, y esos requisitos los cumple su nuevo novio, quien le apena salir en las cámaras y evita hacer declaraciones, pero al intérprete se le puede ver muy feliz y hasta bromea que como su chico es entrenador, lo pondrá en forma. “Acá lo traigo, dejen que lo procesemos (sí dije que me gusta la gente extraña) y sí es rarito este muchacho, porque es entrenador de gimnasio y eso me llama la atención, llevamos como un mes, estamos saliendo apenas; sí me da mis buenos estiramientos y yo también (risas)…para eso es la vida ¿no?...”, dice.

Serie sobre Cortés con Bardem se queda en tintero



Foto: EFE / Chema Moya

Mucho se había especulado si la serie sobre Hernán Cortés en la que participaría Javier Bardem se retomaría, tras la pandemia. El proyecto de Amazon Prime Video, que fue anunciado con bombo y platillo, iba a grabarse en México, para lo cual ya se habían buscado locaciones, pero finalmente no verá la luz. “Puede ser que ya no", comentó el actor español, tras haber recibido su premio a Mejor actor en los Premios Latinos en Madrid.

Andrés Tovar huye de la prensa



Foto: Instagram

Muy feliz se le vio a Andrés Tovar durante la presentación del programa “Acércate a Rocío”, que él produce para TV Azteca, pero apenas terminó la conferencia de prensa, desapareció lo más rápido posible de la presencia de los reporteros, ¿habrá huido para evitar hablar sobre Claudia Martin, su exesposa, o de Maite Perroni, su pareja actual?

