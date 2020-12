¿Quién pagó el rescate de Adal Ramones cuando lo secuestraron?

A 22 años de su secuestro, Adal Ramones reveló por primera vez detalles de la dura experiencia que tuvo que vivir cuando en la Ciudad de México lo retuvieron por una semana mientras exigieron un pago de rescate.

Fue junto a su amigo, Yordi Rosado, con quien el presentador decidió abrirse para recordar aquel episodio de su vida. Según afirmó fue el empresario Emilio Azcarraga quien pagó el rescate que le devolvió la vida y la libertad.

“Recibe el mensaje Lalo Suarez (productor), mi compadrito, él no me creía porque yo días antes había bromeado que me habían secuestrado... le dicen hasta lo que no y Lalo dice ‘madres esto ya suena real’, le lleva esa grabación a Emilio Azcarraga, lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez y ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de ahí”, recordó Ramones en el programa de Youtube de Yordi Rosado.

Adal contó que fue antes de entrar a su casa en la colonia Narvarte cuando lo encañonaron y se lo llevaron a bordo de su propia camioneta, luego lo encerraron en un clóset y sólo lo alimentaban con sandwich y refresco de cola.

“Yo había leído años atrás un libro de ‘El secuestrado’, en el libro decía lo que debías hacer si estabas secuestrado”, explicó. Por esta razón es que pudo dar datos precisos a la policía, que meses después capturó a varios de los implicados.

Con fuertes confesiones como “no me importaba morir” y “bajé siete kilos en siete días”, agradeció a Yordi y a sus amigos que lo acompañaron durante y después del secuestro, dos semanas después volvió a grabar su programa “Otro Rollo”, sin que el público supiera lo que había pasado.

“Dije, ojalá que no encarguen a Yordi mi rescate, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía, todo hubieras vendido con tal de rescatarme, porque sé del gran cariño tuyo y mío, sin embargo escogí a Memo (del Bosque), porque él y yo siempre andábamos como de pique… me dijeron escogiste a la persona, fría, estratégica, cerebral porque el corazón de Yordi que es tu amigo, es más Yordi hubiera dicho ‘cambienme’”, dijo a punto de las lágrimas.

Cuando lo liberaron lo dejaron en San Juanico, Tlalnepantla, fue un vendedor de jugos quien lo ayudó a encontrarse con Memo del Bosque y sus demás amigos y familiares, que pronto fueron a recogerlo y lo recibieron con cariño.

“Nunca voy a olvidar ese momento en que llego a Televisa, ya nos estaban esperando y Gaby (Gabriela Valencia, esposa) antes de llegar me dice ‘Emilio pagó todo’, yo creí que me habían liberado sin pagar”, relató.

“Cuando veo a Emilio lo abrazo y le dije ‘te voy a pagar hasta el último centavo’, y me dijo ‘cállate, no digas nada, con que sigas trabajando aquí y hagas lo que tienes que hacer como lo haces tú… Yo no sé si había un seguro o no había seguro de antisecuestro para sus empleados, al final de cuentas el acto que hicieron Emilio, Bernardo y Pepe Bastón fue un acto increíble”.

