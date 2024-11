“Hoy vuelves a las canchas, Alexis”, se dice nuestro protagonista con voz clara y en actitud decidida frente a la pared, aunque él cree que está frente al espejo. Esta es una de las escenas con las que se promociona la segunda temporada de la serie de comedia “Ojitos de huevo”, protagonizada por el comediante Alexis Arroyo.



En la primera entrega vimos cómo este chico ciego deja su casa para emprender su propio camino, despojándose de la sobreprotección de su papá y tratando de ganarse un lugar en el mundo de la comedia; llevando como armas la compañía de Charly, su mejor amigo, quien será su manager y quien además vive con parálisis cerebral.



Hace un año, poco después del lanzamiento de la primera temporada se anunció que habrían más capítulos, aunque no se especificó la fecha de estreno.



Ahora, “Ojitos de huevo 2” arranca con pocas variantes con respecto a la temporada anterior presentando a Alexis y a Charly más habituados a la Ciudad de México, al tiempo que Alexis pierde seguidores de su show y que el Disca-Club de Chocho, donde se presenta, atraviesa por su peor crisis.

Y como no hay mal que por bien no venga, la cigüeña ya vuela desde París para posar en brazos de nuestro protagonista a un ¿hermoso bebé?



En esta nueva entrega, la serie está dotada de más talento y más recursos de producción que transitan por el mismo eje que quedó expuesto en la primera: los prejuicios que rigen al mundo en relación a la gente que vive con discapacidad.



Con nuevos personajes y situaciones, ahora una hábil publicista pretende quitarle la chamba a Charly, mientras Alexis, quien parece haber alcanzado la meta que se propuso al ser vivir en independencia de sus padres, teniendo trabajo y un amor, enfrentará desafíos nuevos, entre ellos: dar el paso hacia el verdadero estrellato, aunque esto implique poner pausa, sino es que punto final a su amistad con Charly.



Y como en la vida, cuando se genera el cambio, no es de manera individual, el amor de Alexis, esa chica llamada Azul, también busca su propio camino en el mundo del espectáculo probando suerte en la música, ¿cómo le irá?



A partir del 20 de noviembre estará disponible esta nueva entrega en la que además veremos como parte del talento actoral a: Ana de la Reguera, Ofelia Medina, Adal Ramones, Guz Guevara, Cristo Fernández y Andrea Zuckerman.



Con los nuevos episodios se pretende replicar la buena aceptación que tuvo la primera temporada que se colocó en el puntero de las preferencias de los usuarios de Netflix durante 11 semanas en 17 países.

Dónde ver: Netflix