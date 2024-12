Sabrina Carpenter termina el año, el mejor de su carrera, y como regalo para sus seguidores, será la figura central del especial navideño, “A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter”.

La fórmula es la misma que hemos visto en otros años: una emisión que combina comedia con música en la antesala de la Navidad; y es “Fruitcake”, el EP navideño de la cantante, el motivo de inspiración de este especial, en el que lo mismo ofrece sus propias versiones de clásicos navideños, que canciones originales.

Por supuesto, no podía faltar una versión muy ad hoc a la temporada de “Nonsense”, uno de los temas que más ha cautivado a su comunidad.



“A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter” es idea original de la arista, quien también fungió como productora. Por ello, cuenta con la presencia de Kali Uchis, Chappell Roan, Tyla y Shania Twain, quienes la acompañarán vocalmente.



La parte de comedia se potencia con las apariciones de Quinta Brunson, Nico Hiraga, Kyle Mooney, Jillian Bell, Cara Delevingne, Megan Stalter, Owen Thiele y Sean Astin.



“A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter” es una buena idea para ver la televisión en familia, en pareja o a solas, pero con el espíritu navideño a tope.



Dónde ver: Netflix