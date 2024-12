Los fanáticos de las series estarán de acuerdo en que las de origen coreana generan especial interés debido a la manera en la que retratan la vida cotidiana de la sociedad de esa parte del mundo.

Para lograrlo, regularmente se realizan investigaciones para justificar las actitudes de cada uno de los personajes. Tal es el caso de “Una maleta”.

Esta producción cuenta la historia de NM, un buró que planea y organiza matrimonios de duración limitada, con el propósito de mejorar la calidad de vida para ambos contrayentes. De esta manera, temas como el futuro no significan mayor problema, o bien, esta opción de matrimonio es viable también para quienes no pueden contraer matrimonio de manera convencional.



Así, hombres y mujeres que pertenecen a la categoría “de campo” se integran a la vida de su nueva pareja, con quien convivirán por un lapso no menor a un año, todo a cambio de una buena remuneración.



Bajo este panorama, encontramos que Han Jeong-won, quien es productor musical, buscó en la agencia matrimonial los servicios de una pareja. A su llamado acudió No In-ji, quien cuenta ya con cuatro matrimonios en los seis años que lleva como parte de NM.



La nueva armonía de la pareja se rompe cuando una misteriosa maleta es encontrada a la orilla de un lago. En su interior, hay documentos que revelan el funcionamiento de la tan peculiar oficina, en especial, queda al descubierto el proceso detrás de uno de los tantos matrimonios.



“Una maleta” cuenta con las actuaciones de Seo Hyun-jin, Gong Yoo y Jung Yun-ha y está basada en la novela del mismo nombre de la autoría de Kim Ryeo-ryeong y es dirigida por Kim Kyu-tae.

Dónde ver: Netflix