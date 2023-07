Dónde: Disney+

A principios de los años 90 el poco conocido actor llamado Tim Allen llegó a la pantalla chica para ganarse el cariño del público y el reconocimiento de la crítica, gracias al personaje de Tim “herramientas” Taylor, protagonista de la serie “Mejorando la casa” (Home improvement).

El programa que se transmitió desde 1991 hasta 1999 fue un éxito y el primer gran paso en la carrera de Allen en la que posteriormente cosechó personajes como el de Buzz Lightyear en la franquicia “Toy Story” o como Santa Claus en la saga de “Santa Cláusula”.

Ahora que la serie llegó a la plataforma Disney+ resulta interesante verla y analizarla con el lente de 1991 pero también con el de 2023, es decir más de 30 años después.

En el primer episodio (titulado únicamente "Piloto") se nos plantea la esencia de los personajes: Tim parece ser un macho alfa que sabe (o cree saber) de herramientas para arreglar cualquier tipo de desperfecto en casa, incluso en ese primer acercamiento bromea con la figura del hombre primitivo con fuerza bruta; su esposa Jill Patterson Taylor es una ama de casa pero también una mujer profesionista (al inicio de la serie la vemos buscando trabajo) y quien también nos ayuda a notar que Tim puede ser bastante torpe.

A ellos se suman personajes secundarios como sus tres hijos o su vecino Wilson, quien constantemente le da enseñanzas a Tim.

Por ejemplo, en el primer episodio Jill se molesta con Tim porque éste no le hizo caso cuando le pidió que no hiciera nada con el lavavajillas (él quería arreglarlo para que tuviera más potencia).

Para colmo, cuando el lavavajillas explota Jill también se entera de que no fue aceptada para un empleo y Tim responde de una manera no tan buena: le dice que no hace falta que trabaje porque él hace dinero por los dos, sin entender que lo que ella quiere es tener autonomía y una vida fuera de la casa.

Ahí entra el vecino Wilson con su sabiduría: "Parece que tuvieron una conversación asimétrica. Digamos que unilateral. Tim, por naturaleza los hombres resuelven problemas pero Jill no quería eso de ti, sólo quería contarte lo que sentía", dice Wilson.

Tim entiende la lección y se disculpa con su esposa a través de su programa de tv:

“Así como esta lijadora vibra en armonía con la madera, los hombres debemos aprender a vibrar en armonía con nuestra esposa. Entonces, si en algún momento discutimos, deberíamos ser lo bastante hombres para no ser asimétricos, eso sería unilateral. Deberíamos de tener el valor suficiente de mirarla y decirle: lo siento”.





Gran enseñanza del señor herramientas

Si al final de ver cada episodio alguien se pregunta si era intencional el contraste entre los personajes de Tim y Jill, la actriz que interpretó a la esposa de Tim, Patricia Richardson compartió en 2020 a Entertainment Tonight que cuando entró al show "el canal dijo que necesitaban a alguien que retara al personaje de Tim y que fuera tan feminista como él es masculino”.