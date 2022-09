¿Qué ver? La leyenda del “Rey del rock” cobra vida en Austin Butler

¿Cuándo? A partir del viernes 2 de septiembre

A cualquier actor le gustaría interpretar a Elvis Presley y eso lo sabe bien Austin Butler, quien pasó cinco meses desarrollando al “Rey del rock and roll” antes de presentarse al casting para la película biográfica del cantante estadounidense, considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX.

Para Butler, “Elvis” fue su primer gran protagónico después de haber comenzado su carrera en cortometrajes y series juveniles de televisión en 2007. Cuando se enteró de que el director Baz Luhrmann trabajaba en un guión sobre la vida de Elvis, un intérprete con el que sentía una particular afinidad, decidió dedicar toda su atención a estudiarlo, hasta que encontró una conexión personal.

“Llevaba un tiempo viendo documentales y supe un par de días antes (del casting) que la madre de Elvis había fallecido cuando él tenía 23 años, al igual que yo", contó Butler a Vogue en abril de 2022.

“Me senté al piano en bata de baño y comencé a tocar el violín; había estado practicando 'Unchained melody' por un tiempo, pero siempre se la había cantado a una amante. Esa noche se la canté a mi mamá. No estaba tratando de parecer y sonar como Elvis. No estaba tratando de hacer nada más que tomar esa emoción y verterla en la canción”, recordó el actor.

Cuando fue seleccionado para dar vida al intérprete de “Can’t help falling in love”, la producción se detuvo por medio año debido a la pandemia del Covid-19. Finalmente, este 2022 se estrenó en cines la historia de quien es considerado “El rey del rock and roll” en una trama que parte desde el lecho de muerte del exmánager de Elvis, el coronel Tom Parker (interpretado por Tom Hanks), quien comienza a recordar cómo conoció a quien después se convertiría en una leyenda musical.

La cinta cuenta desde los inicios de Presley y su humilde infancia hasta las consecuencias de la fama, la cual le acarreó problemas de comportamiento y adicción a los medicamentos recetados; además de ofrecer una reflexión sobre su legado y cómo alcanzó la cima.

En la escena final se ven imágenes de la vida real de Elvis durante uno de sus espectáculos finales, mientras canta "Unchained melody".

Para quienes no la pudieron ver en cines, este viernes se estrenará en streaming a través de HBO Max.

