¿Qué ver?: El musical con el que Björk nos hizo llorar

En el 2000 se estrenó la película “Bailando en la oscuridad”, una historia dirigida por Lars Von Trier y protagonizada por Björk, sobre una inmigrante checa llamada Selma, quien vive en EU junto a su hijo y guarda un secreto: tiene una enfermedad que la está dejando ciega.

La vida de Selma es cada vez más complicada. Debe trabajar a marchas forzadas y juntar el dinero para operar a su hijo, pues padece la misma enfermedad y, al igual que ella, podría perder la vista.

Algo interesante de este drama es que, a la vez, es un musical, pero no como los tradicionales; sino que, de manera sutil, se van integrando algunas canciones que forman parte del imaginario de la protagonista, mismas que funcionan como una vía de escape de su tragedia.

El filme resultó ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y tuvo una nominación al Oscar por Mejor canción gracias al tema “I’ve seen it all”, escrito junto a Thom Yorke, aunque aquel año el triunfo lo tuvo “Things have changed”, de Bob Dylan”.

Se trata, también, de uno de los pocos trabajos visuales en los que la cantante islandesa ha participado, siendo el más reciente la aparición que tuvo en la cinta “El hombre del norte”, en 2022.

Aunque la intérprete de “Oceania” nos regaló una actuación que en un momento nos puede llevar hasta las lágrimas, no podemos dejar de lado que “Bailando en la oscuridad” está envuelta también en polémica. Se sabe de la mala relación que existió entre el director y la cantante, además de que en 2017, a raíz del movimiento MeToo, Björk dio a conocer que sufrió acoso sexual de parte de un director de cine danés y los reflectores apuntaron hacia Von Trier, algo que él ha sostenido no sucedió.

Este trabajo de Björk en su faceta como actriz se encuentra disponible actualmente en la plataforma Mubi.