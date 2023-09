¿Qué ver?: El clásico del cine asiático que cautivó a Quentin Tarantino

¿Dónde?: Mubi

Quien se haya dado tiempo para explorar la plataforma Mubi, sabrá que en sus rincones se encuentran joyas del cine que muchas veces no tienen tantos reflectores como un blockbuster, pero que valen mucho la pena mirar.

Una de esas cintas es “Chungking express”, de 1994, considerada como la que proyectó internacionalmente a su director Wong Kar-wai y que fue promovida por el propio Quentin Tarantino.

La película, que fue filmada en 23 días mientras el director trabajaba en la cinta “Ashes of time”, nos invita a una reflexión sobre la soledad y el amor, pero con una historia y una manera de contarla bastante alejada de como lo haría una cinta en Occidente.

“Chungking express” sigue dos historias: la del agente 223, a quien recientemente lo dejó su novia May; y la del agente 663, quien tiene una relación con una sobrecargo que eventualmente también terminará. Una misteriosa mujer rubia de lentes oscuros y una trabajadora del bar Midnight express le ponen más sazón a la trama.

Con un ambiente de nostalgia y añoranza, seguimos las historias de ambos personajes, cuyo único punto en común es que ambas se desarrollan en Hong Kong y que nos dejan reflexiones como la del agente 223 al cuestionarse: “Si se pudieran enlatar los recuerdos, ¿también tendrían fecha de caducidad?”

Pero, ¿qué dijo Tarantino sobre esta película? Existe una versión del DVD de “Chungking express” en el que un joven Tarantino hace una introducción al filme y nos relata cómo es que lo conoció:

“Cuando vi ‘Chungking express’ estaba en un festival en Estocolmo con ‘Pulp fiction’ (1994), antes había visto una película de Wong Kar-wai llamada ‘Days of being wild’, que siempre amé, y escuché que tenía una nueva película que iba a salir, así que estaba interesado en verla y simplemente me voló la cabeza, yo absolutamente la adoré”, dijo Quentin sobre este largometraje.

“Amo los filmes románticos pero éste tiene este maravilloso sabor de comedia romántica, mientras al mismo tiempo está encapsulado en esta locura frenética de Hong Kong”.