¿Dónde?: HBO Max

¿Se imaginan una ciudad en la que las personas ya no capturen Pokémon ni realicen batallas entre ellos, sino que ambos convivan en paz? Pues existe, se llama Ryme City y es el lugar en el que se desarrolla la cinta “Pokémon: Detective Pikachu”.

Ahora que los videojuegos han acaparado la pantalla -primero con el fenómeno de la serie “The last of us” y ahora con “Super Mario Bros. La película”-, por qué no recordar también otra reciente y gran adaptación de la pantalla grande.

La cinta está protagonizada por Justice Smith, quien interpreta a Tim Goodman, un joven que trabaja como agente de seguros, pero que alguna vez fue un entrenador Pokémon.

Al inicio de la historia, Tim recibe la noticia de que su padre, el detective Harry Goodman, murió tras un accidente automovilístico pero todo apunta a que no es verdad, por lo que comienza a investigar el caso luego de descubrir un Pikachu con el que puede comunicarse (interpretado en inglés por Ryan Reynolds).

Esta película es una adaptación del videojuego homónimo y a su vez es la primera cinta de acción en vivo (live action) de la franquicia Pokémon, que inició como un videojuego para la consola portátil Game Boy en los años 90 y gracias a su éxito se expandió tanto en videojuegos como en animes, mangas y películas animadas.

