Que siempre sí va al bioserie de Laura Bozzo

La recién eliminada de “La casa de los famosos”, Laura Bozzo, nos platica que una de las ventajas de haber participado en este reality es que siente que recuperó al público joven y que hasta le llegaron propuestas de trabajo.

“Sigo con Imagen para mi programa, con ellos vamos a vernos mañana para ver cómo retomar, pero voy a estar en varios canales a la vez, además es casi oficial mi bioserie, creo que va a ser algo importante para mí, vamos a establecer por dónde se va a transmitir, pero la primera opción la tiene Telemundo”, comparte la polémica presentadora.

El cantante mexicano hijo de Alejandro Fernández y nieto del fallecido Vicente Fernández recordó con nosotros la ocasión en la que tuvo que lidiar con las críticas por su interpretación del Himno Nacional Mexicano, en la final de Atlas contra Pachuca: “Estuve preparando muchísimo para ese momento porque sabía cuántos se habían equivocado, cuando lo interpreté recuerdo que terminé y sentí que lo había hecho bien”, nos cuenta.

Sin embargo, su sorpresa llegó mientras apreciaba el juego por el campeonato de la Liga MX, pues es seguidor de los rojinegros, en ese momento se percató de una noticia. “Las noticias decían: “Alex Fernández cambia el Himno Nacional”. Cuando vi eso me cagué, pero con el tiempo me di cuenta de que eso no importa sino mis propias críticas, las que yo hago a mis propias interpretaciones”, dice el más chico de la dinastía Fernández, quien valora que su papá lo haya preparado para el escrutinio público.



El documental dedicado al América se va a tiempos extra

Ya entrados en el futbol, el famoso documental que se preparaba sobre el equipo del América está detenido, porque una de las figuras importantes era Santiago Solari, entrenador despedido a mediados del torneo pasado. Él era quien había permitido entrar al vestidor a tomar aspectos íntimos de la escuadra. La cosa es que se está reactivando la planeación, pero el inicio dubitativo del equipo ha hecho guardar con recelo las cámaras.



