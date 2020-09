¡Que siempre no! Tras cuatro días fuera, Kunno regresa a redes

Luego que hace unos días el influencer Kunno sorprendiera a sus seguidores anunciando su partida de redes sociales tras una polémica por vender saludos personalizados, ahora es que ha hecho público su rápido regreso a las plataformas digitales.

A través de su cuenta de Instagram, el también conocido como Papi Kunno subió una serie de fotos en donde se le puede ver posando junto a una bola de discoteca.

"Renací. Aunque fue poco tiempo para mí fue suficiente. Conecté conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvié. Me equivoqué. Y aunque sé que no muchos me perdonarán ni estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo".



Además subió una historia en donde dedica un mensaje a las personas que lo han criticado en todo momento.

"Lo que da risa de la gente es que quieren que yo respete y así y ellos son iguales de mierda".

También compartió sus primeros videos de regreso en TikTok, donde se le puede ver bailando los temas "Se te nota" de Lele Pons y Guaynaa, además de "Perfecta", interpretada por Luis Fonsi y Farruko.

El retorno de Kunno no fue bien visto por algunos internautas, quienes lo cuestionaron por su supuesto "cansancio".

"Él cree que hacer tiktoks es un gran trabajo, según tú, ¿quién lo dice? Eso no es un gran trabajo, un gran trabajo son aquellas personas que se chingan cargando o estando en los sembradíos", "Ya estaba feliz porque creí que te ibas a dar más tiempo" y "¿Quién le hizo creer a este chaval que hacer tik toks es un trabajo?" son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.



El pasado 17 de septiembre, Kunno había anunciado su retiro de las redes sociales luego de que recibiera críticas al dar a conocer que cobraba mil 200 pesos por mandar un pequeño saludo a sus seguidores en la plataforma Hola Fan!

"Definitivamente me voy a retirar de redes sociales porque no me encuentro bien. Para mí es muy difícil estar hablando ahora sobre esto porque jamás he querido que mis seguidores me vean mal".

Otro de los motivos por los ataques fue la manera en que trataba a sus seguidores, con quienes mostraba poca cordialidad, además de realizar comentarios misóginos.

