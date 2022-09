Qué opina Emma Mackey sobre los memes por su gran parecido con Margot Robbie

El nombre de Emma Mackey sigue dando de que hablar luego de que convertirse en una revelación después de protagonizar una de las series mas vistas de la plataforma de streaming Netflix “Sex Education”, desde entonces, ya ha sido llamada y convocada por distintos directores de nombres importantes para trabajar en distintos proyectos.

Sin embargo, hay una cuestión que la viene persiguiendo desde hace años y su gran parecido con Margot Robbie. Como es de público conocimiento, los memes y los comentarios en las redes sociales sobre su similitud entre ambas actrices. Incluso fanáticos crearon perfiles para fusionar sus rostros y eso la dejo impresionada.



Emma Mackey, posando. Fuente: Instagram Fanpage @emmamackeyr

Como era de esperar, internautas revivieron el momento de cuando Mackey sería parte de la pelicula Barbie, film dirigido por Greta Gerwin y que tiene como protagonista ni nada mas ni nada menos que a la guapa Margot Robbie.

¿Que fue lo que expresó Emma Mackey sobre su parecido?

Durante el pasado Emma indicó varias veces que no veía ningún parecido en absoluto. “Desearía que la gente dejara de comparar. Es encantador que me comparen con Margot Robbie, pero sobre todo prefieren que la gente se concentre en los trabajos que ambos estamos haciendo en lugar de cómo nos vemos” dijo en ese entonces.



Margot Robbie. Fuente: Instagram @margotrobbieofficial

Ante los dichos de hace algunos años, la actriz Mackey volvió a tocar este tema en una entrevista con “Total Film” y expresó: “Es divertido. Creo que Margot ha tenido la gracia y el humor de poder jugar con eso y me permite estar en la misma película que ella, bendita sea”.

Y concluyó con: “Es solo una broma en la vida real. Yo estoy como ‘Nosotras no, no nos parecemos en nada’. No me importan las comparaciones, pero sería bueno dejar eso atrás”.

