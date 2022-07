¿Qué motivó el llanto de Joseph Quinn, actor que da vida a Eddie en "Stranger Things"?

Joseph Quinn ha ganado reconocimiento mundial por su papel en “Stranger Things”, Eddie Munson, un joven metalero, líder del Helfire Club y guitarrista apasionado, pues luego del desenlace al que se enfrenta al final de la cuarta temporada, las redes sociales se han convertido en verdaderas fanáticas de este personaje, pero no sólo de él, sino del actor que lo interpreta, lo que propicio una emotiva demostración de afecto de una fanática suya, ¿Qué ocurrió?

El personaje de Eddie, creado por los hermanos Duffer, retrata a un rebelde adolescente, amante del rock, que no es muy bueno para las clases, pero sí para organizarse y liderar, pero no es muy bien recibido por sus compañeros de la Escuela Secundaria Hawkins, que lo consideran como un “bicho raro”. A su vez, Munson no le tiene muy buena fe a los populares ni a los deportistas, por lo que se encarga de recluir a Dustin y Mike en el club donde realizan partidas de “Calabozos y Dragones”, aunque son malinterpretados por la comunidad estudiantil, que cree que han formado una secta que alaba poderes satánicos.

Lee también: Yosstop infringe lineamientos de YouTube y la plataforma cierra, definitivamente, todas sus cuentas

Eddie representa un espíritu disidente, lo que ha conquistado a los seguidores de “Stranger Things”, quienes en redes sociales lo denominan como un personaje que les ha robado el corazón, o como el chico perfecto y de los ojos más bonitos, pues Munson no sólo es un alma libre e independiente, sino que –además- tiene un especial gusto por la música heavy metal, que tuvo su auge a mediados de los setenta, y aunque han pasado ya varias décadas de su auge, hay quienes siguen siéndole fiel a este género musical. Por eso, cuando el joven muestra en una escena un casete del álbum de Iron Maiden, “Piece of mind” (1983) y expresa que se trata de verdadera música, sus seguidores desbordaron en fascinación y halagos para el personaje.

Pero la aceptación por este personaje no se limita a las muestras de estima en redes sociales, pues en una reciente convención, llamada Showmasters Comic Con, en donde Quinn estuvo como invitado, una mujer acudió para hacerle saber lo mucho que ha gustado su interpretación como Eddie Munson, ya que había hecho un largo viaje sólo para conocer al actor de 29 años. Además, la fanática expresó lo agradecida que se sentía de la amabilidad con la que se conducía Joseph, a quien había tenido la oportunidad de intercambiar un par de palabras el día anterior.

Luego de la intervención de su seguidora, durante la convención, Joseph Quinn derramó un par de lágrimas por lo conmovido que se sentía, acción que no pasó desapercibida por sus seguidores en Twitter, plataforma a través de la que compartieron una serie de tuits, en los que aseguran que con su reacción sólo confirma el buen chico que todo mundo presiente que es, ya no sólo como Eddie, sino en la vida real.

Lee también: Hijo adolescente de Karina reaparece tras completar su transición de género

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc