¿Qué animes podríamos ver con la alianza de Netflix y Nippon?

Aunque ya es posible encontrar una gran variedad de títulos de animé dentro del catálogo de Netflix, el gigante del streaming acaba de cerrar un acuerdo con Nippon TV, una de las cadenas de televisión japonesas más importantes del género, para seguir ampliando su contenido.

La plataforma adquirió 13 títulos más de estas series, mismos que comenzarán a transmitirse en los próximos meses. De inicio, este 1 de septiembre ya estarán disponibles los primeros 38 episodios de “Hunter x Hunter”, la historia de un niño que desea encontrar a su padre a toda costa, por lo que decide seguir sus mismos pasos.

Además de este título, también se incluirán en el catálogo otros programas del mismo estilo, como: “Ouran High School Host Club”, “Claymore”, “From Me to You”, “From Me to You, temporada 2”, “Berserk”, “Parasyte -the maxim”, “Nana”, “Hajime no Ippo: The Fighting!” y “Monster”; además de las oscuras “Death Note”, “Death Note: Relight 1 y 2”.

Lee también: Cecilia Galliano presenta a su hijo Santiago y sorprende por su parecido con Sebastián Rulli

De acuerdo con información publicada con la revista Variety, pese a que Netflix podrá poner a disposición de sus suscriptores todos estos títulos, el acuerdo no incluye la exclusividad de sus derechos de reproducción, por lo que también podrán incluirse en otras paltaformas.

Por su parte, Akane Inoue, ejecutivo de la cadena japonesa externó su emoción y aseguró que esta asociación resultará en un completo éxito para ambas empresas: “Durante muchos años, el anime ha sido una fuerza impulsora en Nippon TV. Con el anime aumentando en popularidad, el momento no podía ser mejor para esta emocionante asociación con Netflix. No tengo ninguna duda de que los fans del anime hablarán de estos títulos en todo el mundo”, dijo en un comunicado oficial.

Cabe destacar que las series estarán disponibles en más de 104 países; sin embargo, habrá algunas diferencias entre las fechas de estreno.

Lee también: ¿Qué le ocurrió a Eugenio Derbez? Descartan accidente automovilístico, lo que se sabe hasta ahora