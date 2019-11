La protagonista de "Supergirl", Melissa Benoist, ha publicado un duro video en el que decide dar un paso al frente y hacer pública su experiencia como víctima de violencia machista. Un clip de 14 minutos en el que relata las supuestas agresiones que sufrió por parte de una de sus exparejas.

"Soy una superviviente de violencia doméstica o violencia de pareja íntima, que es algo que nunca en mi vida esperé decir y mucho menos estar retransmitiendo", leyó la actriz en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Durante el video, Benoist detalla un episodio en el que su ex pareja le arrojó su iPhone a la cara. "El impacto me desgarró el iris, casi me rompió el globo ocular, me rasgó la piel y me rompió la nariz", dijo. "Mi ojo izquierdo se cerró, tenía un labio hinchado, la sangre me corría por la cara", agregó.

La actriz dijo que tenía que rodar después del incidente y que ella y su pareja "entraron en pánico" e inventaron una historia que luego contó a los médicos y policías en urgencias. "Esta es una lesión que nunca va a curarse por completo. Mi visión nunca será la misma", relató.

Su testimonio incluye otros actos violentos. "Aprendí lo que se siente al ser inmovilizado y abofeteado repetidamente, golpeado con mucha fuerza. Me dejó sin respiración me arrastró por el pelo por el suelo, me golpeó la cabeza, me pellizcó hasta que se me rasgó la piel, me empujó contra una pared tan fuerte que se rompió, me asfixió".

Benoist dijo que el abuso comenzó aproximadamente cinco meses después del inicio de su relación y admitió que no lo destapó por "vergüenza" y "temor a más ataques".

En ningún momento dijo el nombre de su ex ni el momento de su vida en que ocurrió pero sí ofreció una descripción del supuesto agresor.

"Era más joven que yo y su inmadurez era obvia, y por un período de tiempo no me interesó. Estaba soltera y me estaba centrando en un cambio en mi vida, tomando decisiones tontas. Pero en medio de eso, se convirtió en un amigo, un amigo que me hizo reír y sentirme menos sola, me hizo sentir especial y valió la pena", recordó.

La intérprete dijo que finalmente dejó a su pareja después de que un amigo le preguntara si estaba siendo víctima de violencia doméstica.

"Salir no fue un paseo, es un proceso. Tuve complicados sentimientos de culpa por irme y por herir a alguien que había protegido durante tanto tiempo".

Benoist estuvo casada con el actor de Glee, Blake Jenner, del que se divorció en diciembre de 2016. El pasado septiembre contrajo matrimonio con Chris Wood, su compañero de reparto en "Supergirl".

rad