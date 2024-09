Desafiar las normas sociales y retar las percepciones convencionales, así como entretener es parte del objetivo que tiene la obra musical “Priscilla, la Reina del desierto”, cuyo padrino de estreno fue el cantautor colombiano Esteman.

Este montaje, que se presenta en el Teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas, centra su narrativa en tres artistas drags, una de ellas trans, quienes emprenden un viaje por el desierto en una autobús llamado “Priscilla”.

El road trip lo realizan porque uno de estos artistas Tick, que en las noches es conocido como Mitzi (Rogelio Suárez), quiere conocer a su hijo, que vive al norte del país con su mamá, así que invita a dos amigas para que juntas den una temporada de shows en un casino.

Así que se unen “Adán/Felicia” (José Peralta) y Bernadette (Alejandra Bogue, quien alterna con Roshell Terranova); esta tercia vivirá diversas travesía en el camino en donde abordarán el tema de la inclusión y la posibilidad de que las personas trans mayores puedan encontrar el amor.

Joserra Zúñiga, director, traductor, quien adaptó para México esta historia, opinó que la representación de las artistas drag en el escenario es una forma de visibilizar y normalizar identidades de género no convencionales, desafiando estereotipos y expectativas tradicionales del género y la identidad.

“El arte puede cambiar al mundo, traer la historia al país fue pensando lo que significa celebrar la diversidad, la valentía de ser uno mismo y el derecho a ser feliz; la obra es un homenaje a todas las identidades, colores y formas de amar, refleja el país inclusivo que queremos ser”.

En la historia las protagonistas también enfrentan la homofobia y transfobia, no sólo con insultos, sino con golpes, algo que refleja lo que sucede en la actualidad.

El viaje a través del desierto en una pesero, al que vándalos le grafitean “putos” y que después los personajes pintan de rosa, simboliza un viaje hacia la autoaceptación y la liberación de los tabúes culturales.

Pesero con mensaje que invita a la reflexión. Foto: Armando Pereda/EL UNIVERSAL.

“Gracias por creer en este sueño y por llevarlo al lugar donde pueda transformar corazones y mentes. “Reafirmo mi compromiso de seguir creando espacios donde todos los sueños, voces y personas tengan un lugar seguro, porque el teatro, como la vida es mucho más hermoso cuando lo compartimos con todes”.

Alejandra Bogue explicó que aunque en la vida real han habido avances en temas de la inclusión “nos falta caminar kilómetros”, pero lo importante, dijo, es que exista apoyo mutuo y respeto.

“Había una producción hace 14 años que tenía una frase y sigue siendo vigente, cuesta mucho ser auténtica, pero una lo es más cuando se parece a lo que ha soñado de sí misma”.

Finalmente el cantautor colombiano, Esteman tomó el micrófono, cuyo tema musical “Reina leona” aparece en el soundtrack de esta puesta en escena.

“Un honor y un orgullo no sólo para la comunidad, para México, ver lo que están haciendo es una obra hermosa, conmovedora, inspiradora, es hermosa sobre todo ver a la gente de la comunidad brillar a través del escenario”.

Esta obra está basada en la película australiana “The adventures of Priscilla Queen of the desert”, de 1994 y en el elenco recién se integró Rogelio Suárez y también participa Jesús Zabala, quien alterna el personaje de “Tick y Mitzy”, también es el debut teatral de Cesia Sáenz, ganadora de “La Academia 2022”.





rad