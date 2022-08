Prey lleva a la tribu comanche al celuloide

Dakota Beavers es un músico con raíces apaches que encontró en su debut en cine la oportunidad de representar sus raíces a nivel internacional.

El actor de 33 años audicionó para una cinta sin saber que se trataba de una precuela de la franquicia de Depredador en una nueva versión del director Dan Trachtenberg que va hacia los orígenes de la historia.

Beavers interpreta a Taabe, un miembro líder de la tribu comanche, que se enfrenta al poderoso Depredador, un cazador extraterrestre tecnológicamente avanzado.

“Fue genial ser parte de una historia que representa a los pueblos indígenas, tantas veces en el pasado han representado a estas personas de manera incorrecta que me pareció importante trabajar con personas que realmente son comanches”, dice Beavers en entrevista.

En el pasado ha sido Arnold Schwarzenegger el protagonista de estas películas de ciencia ficción originadas en 1987.

Ahora, está ambientada en la Nación Comanche hace 300 años y sigue a Naru (Amber Midthunder), una guerrera que busca ganar un lugar frente a los cazadores legendarios con los que se ha criado.

La productora de esta cinta, que se estrena mañana a través de Star+, es Jhane Myers, una auténtica comanche que ha trabajado en cortos como Rude girl y la serie Artbound.

En una conferencia de prensa para medios internacionales, Myers aseguró que impregnó su conocimiento comanche en grandes y detallados aspectos de la cinta, desde el lenguaje hasta el estilo de lucha.

“Aprendí mucho, el casting lo hicimos en comanche e íbamos a filmar la película en ese idioma, pero decidieron en inglés; los actores originales doblaron la película en idioma comanche”, recuerda Dakota Beavers.

Esta película surgió a raíz de la fusión entre 21st Century Fox y Disney, originalmente se trata de una producción de clasificación R, pero ahora podrá llegar a las audiencias jóvenes que no pudieron disfrutar cuando eran niños, como le sucedió al director Dan Trachtenberg.

“No me permitían ver películas con clasificación R y recuerdo que me la describieron pero lo único que me quedó grabado fue que hubo una pelea en un puente sobre una cascada entre Billy, el rastreador nativo americano, y el Predator”, recuerda el cineasta en conferencia.

“Cuando la vi, años después, descubrí que esa escena no está en la película, por lo que siempre quise ver eso y pensé: ‘hemos visto muchas películas que se centran en Schwarzenegger y ese tipo de héroe. ¿Qué pasa si nos enfocamos en un tipo diferente de personaje?’ Todo se arremolinó y se unió en la génesis de esta cinta”, detalló.