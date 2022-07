Presencias nocturnas estremecen Videocine

En Videocine, la filial de cine de Televisa que ha estado en boca de todos por el caso Coco Levy, ejecutivo despedido la semana pasada por denuncias de acoso y abuso, hay fantasmas, sí, así, fantasmas y otros seres. Exempleados han contado experiencias poco gratas que han visto y o han sentido en horarios nocturnos, que tiene que ver con tocan en la puerta o en la ventana sin que haya nadie, o ven con el rabillo del ojo cosas que pasan. Más de uno, nos cuentan, ha gritado y salido corriendo ante lo inexplicable.

Hacen de la difamación el arma de ataque en “La casa de los famosos”

Entre menos integrantes hay en La casa de los famosos más crecen los problemas y la seriedad de estos. Ahora que hay menos de 10 participantes, las difamaciones han sido la principal arma para atacarse entre hombres y mujeres. Durante una cena, el actor Nacho Casano señaló a Ivonne Monetero de haber ganado muchos de sus papeles por relacionarse sexualmente con productores, algo que sus compañeros juzgaron de irrespetuoso y comenzaron a sugerir que él también había participado de sobornos para obtener trabajo. “Una persona que era edecán y de la noche a la mañana entra de actor con un personaje de mudo pero se va después de un mes, eso te pone a pensar en el chisme”, dijo Salvador Zerboni a sus compañeros. “Son suposiciones, pero en suposiciones se acabará el programa”, agregó Zerboni, quien compartió créditos con Casano en la telenovela “A que no me dejas”.



Foto: Instagram

Los hombres le tienen miedo a “La Diosa de la Cumbia”

Margarita “La Diosa de la Cumbia” dice que lleva una década abierta al amor, pero nada más no se le ha aparecido su príncipe azul. Ahora como forma parte de MasterChef Celebrity tiene las esperanzas de que algún galán se fije en ella. Para entrar al programa se propuso bajar de peso y hasta hizo dieta. “Quiero aprender cosas gourmet, quién sabe y aparece un novio sofisticado. Me tienen miedo porque soy una mujer auténtica, no me gustan las poses, ni las mentiras. Descubrí que puedes comer de todo, pero con un nutriólogo”.



Foto: Instagram