Preparan película de Jenny Rivera para 2023

Juan Ángel y Jaqcie Rivera han sido partícipes de principio a fin de la nueva película de Jenni Rivera, su madre.

En el filme, nos aseguraron, van a esmerarse en dejar en claro el legado de la Diva de la Banda, y no tanto su vida personal, la cual ya fue retratada en la serie "Mariposa de Barrio".

“Creemos que mi madre siempre fue abierta en su vida personal, pero esta vez nos inclinaremos más en cómo se abrió paso en la industria”, aseguró Jaqcie Rivera.

¿Santa Fe Klan recordó al Chuky y al Botas este día de muertos?

En la presentación de su concierto el próximo 12 de noviembre en la Arena CDMX, Santa Fe Klan compartió en conferencia a quiénes recuerda en las fechas de muertos, pero no mencionó a sus amigos Quico, Botas y Chuky, que los fans recuerdan por una entrevista que ofreció el rapero con Franco Escamilla que se volvería viral.

“Recuerdo a mis abuelos, a todos mis amigos del barrio de ahí de la Santa Fe, que se han ido por la situación del barrio”, aseguró.

Dulce sufre hackeo, pero sigue con su vida

En la actualidad el perder el control de sus redes sociales es un gran drama para cualquier estrella, pero no para alguien como Dulce, que hace unas semanas sufrió el hackeo de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, así que simplemente hizo la denuncia a la policía cibernética y siguió con su vida, porque aseguró que no tiene ninguna urgencia de volver a usarlas.

“No vivo de las redes sociales, vivo de otras cosas y tampoco me hizo ningún daño, pero aclaró que cualquier cosa que se ponga en esas redes no tiene nada que ver conmigo, espero pronto recuperarlas”, dice la cantante.