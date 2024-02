Premios Goya 2024: "La sociedad de la nieve" arrasa con 12 galardones, incluyendo Mejor Película y Dirección

"La sociedad de la nieve", la cinta del director español Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de un equipo de rugby uruguayo en 1972 en los Andes, se alzó este sábado con el Premio Goya a la mejor película del año.

El galardón es un espaldarazo para el largometraje que compite por dos Óscar, a Mejor película internacional y a Mejor maquillaje y peinado, y por el BAFTA a Mejor filme en lengua no inglesa.

Esta tarde, el filme obtuvo los premios al Mejor montaje, Dirección de fotografía, Dirección de arte, Dirección de producción, Música original, Sonido, Vestuario, Efectos especiales, Maquillaje y Peluquería.

Asimismo, el argentino Matias Recalt se llevó el premio al Mejor actor revelación.

Por otro lado, José Coronado se ha hecho con el de mejor actor de reparto por "Cerrar los ojos'" de Víctor Erice y Rigoberta Bandoni con el de mejor canción original por "Yo solo quiero amor" de "Te estoy amando locamente".

Muchos de los premiados por "La sociedad de la nieve" han agradecido el apoyo de Netflix, productores de la película.

El actor Matías Recalt recibe el Goya por mejor actor revelación por "La sociedad de la nieve" durante la 38va entrega de los galardones en Valladolid, España. Foto: José Oliva/Europa Press vía AP.

La 38 edición de los Goya comenzó con un guiño a "la gala soñada" de los Javis, que pasaron de estar en pijama en un sofá en un simulado salón de casa al escenario real de los Goya, junto a Ana Belén.

A los pocos minutos los tres hicieron un rotundo alegato de apoyo a las víctimas de violencia sexual. "Aquí en el cine, también se acabó", dijo Ana Belén.

"Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten", añadió la cantante y actriz.

Sus palabras provocaron una enorme ovación de todos los asistentes a la gala, entre los que están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ceremonia arrancó con la actuación musical de Amaia y David Bisbal haciendo una versión de "Mi gran noche" de Raphael y Estopa han adaptado "Quiero ser libre" de Los Chunguitos.

A continuación, la lista de premiados en la 38va edición de los Premios Goya, entregados en Valladolid, España:

-Película: “La sociedad de la nieve”.

-Director: J.A. Bayona por “La sociedad de la nieve”.

-Actor: David Verdaguer por “Saben aquell”.

-Actriz: Malena Alterio por “Que nadie duerma”.

-Actor de reparto: José Coronado por “Cerrar los ojos”.

-Actriz de reparto: Ane Gabarain por “20.000 especies de abejas”.

-Dirección novel: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Actor revelación: Matías Recalt por “La sociedad de la nieve”.

-Actriz revelación: Janet Novás por “O corno”.

-Película iberoamericana: “La memoria infinita” (Chile).

-Película europea: “Anatomía de una caída”.

-Goya de Honor: Juan Mariné.

-Goya Internacional: Sigourney Weaver.

-Música original: “La sociedad de la nieve”

-Canción original: “Yo solo quiero amor” de “Te estoy amando locamente”.

-Guion original: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Guion adaptado: Pablo Berger por “Robot dreams”.

-Película de animación: “Robot dreams”.

-Dirección de producción: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección de fotografía: “La sociedad de la nieve”.

-Montaje: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección artística: “La sociedad de la nieve”.

-Diseño de vestuario: “La sociedad de la nieve”.

-Maquillaje y peluquería: “La sociedad de la nieve”.

-Sonido: “La sociedad de la nieve”.

-Efectos especiales: “La sociedad de la nieve”.

-Película documental: “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias”.

-Cortometraje de ficción: “Aunque es de noche”.

-Cortometraje documental: “Ava”.

-Cortometraje de animación: “To bird or not to bird”.

“He visto a la propietaria de un cine emocionarse, creo que necesitamos los directores en general, un cine que sea para llegar a las salas”, dijo Juan Antonio Bayona en su paso por la alfombra roja de los Goya 2024.





rad