¿Por qué Tigger no aparece en “Winnie the Pooh: miel y sangre”?

El estreno de “Winnie the Pooh: miel y sangre”, la nueva película sobre el tierno osito amante de la miel, pero en versión siniestra se ha convertido en tendencia no sólo por arruinar la infancia de quienes se volvieron fans del personaje desde 1926, cuando apareció por primera vez, sino también porque su compañero más entrañable: Tigger, no está en la cinta para ayudarlo.

Al respecto el director Rhys Frake-Waterfield explicó que, aunque querían que formara parte de la película, hubo un pequeño pero nada simple tema por lo que no pudo incluir al hiperactivo, pero nervioso personaje: los derechos

“Cuando se nos ocurrió esto, sabíamos que tendríamos que tener mucho cuidado con los elementos que usamos. No podíamos estar influenciados por la versión de Disney en absoluto, así que conscientemente no vi nada de ellos”, dijo Frake-Waterfield durante una conferencia de prensa en la que presentó la cinta en México.



El elenco de la cinta se reunió en la CDMX para su presentación Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Después de más de 60 años de que Pooh perteneciera a la compañía Walt Disney, quien compró los derechos de los libros y personajes a Alexander Milne en 1961, en 2022 se hizo del dominio público cuando la empresa finalmente perdió los derechos.

"Tigger, por ejemplo, no es de dominio público. Así que no se le permitió ser utilizado en la historia", explicó el cineasta.

La razón es que Tigger no entra todavía a esta categoría, con libertad de derechos, porque su primera aparición es en un libro de 1928.

El productor de la cinta, Scott Jeffrey, incluso afirmó que intentaron que los personajes que sí participan en la película, como el protagonista y el pequeño cerdito Piglet, fueran diferentes a los que presentó Disney, para evitar cualquier problema. En la cinta todos los involucrados están basados en los dibujos hechos por Milne en 1926.

"Teníamos que basarnos en el original por eso lo ven un poco diferente, por eso es que no tiene la playera roja y nuestro Winnie por fortuna decidió usar pantalón", dijo en tono de broma Jeffrey.



El cineasta destacó que esta versión no es apta para niños Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL



Tigger sí está contemplado en una secuela

Sin embargo Rhys no descartó la idea de que Tigger finalmente aparezca en la secuela de esta película, la cual ya está confirmada.

“En la versión de 1926 salen Piglet, Igor y muchos más, pero si los metíamos a todos iban a ser como nueve asesinos, así que ahora hay que esperar a que Tigger sea del dominio público y en la secuela van a haber nuevos personajes”, adelantó.

