¿Por qué tanto amor a My Chemical Romance?

Ser una banda honesta y mostrarse sin filtros fue lo que caracterizó a My Chemical Romance de todas las demás agrupaciones emo del nuevo milenio.



Tras la noticia de su regreso a los escenarios mexicanos en noviembre, el grupo estadounidense de rock volvió a conmocionar en redes a miles de personas, quienes se dicen listos para desempolvar playeras negras, tenis, estoperoles, calaveras, piercings y demás accesorios característicos de los emo para verlos en acción.

Emo (de emocional) fueron adolescentes que a inicios del milenio se decían incomprendidos y rechazados, cuya característica más peculiar era la tendencia a la tristeza y la melancolía como denuncia social.

Leer más: Le aparece un nuevo pretendiente a Belinda tras su truene con Nodal



Es en este punto en que My Chemical Romance, gracias a sus ritmos de rock, acompañó la vida de toda una generación. En esos años, el vocalista Gerard Way habló abiertamente de sus problemas de drogadicción y alcoholismo, lo que dio pie a la superación personal de varios de sus fanáticos.



"Gerard tuvo muchas broncas de drogadicción y alcoholismo en 2003, incluso tuvo pensamientos suicidas y logró salir de eso. Siempre ha encontrado en sus ideas creativas una salida, como una válvula de escape para todas esas broncas personales y en la gira Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys, ya traía problemas alimenticios", comenta la crítica de música Marcela Vargas.



Aquellos días oscuros que el vocalista enfrentaba al tiempo que la banda iba en crecimiento fueron compartidos en el documental “Life on the murder scene”, de 2006, pero tras el enorme éxito que tuvo su disco “The black parade”, todo colapsó lentamente.



“La disquera empezó a presionar y al estar en giras y sin descanso Gerard empezó a tener más problemas de alcoholismo y su hermano Mikey Way, bajista de la banda, también empezó a tener problemas de depresión y tras años de trabajo sin parar esto empezó a cobrarles factura…Gerard también tuvo problemas alimenticios, subía y bajaba de peso, algo que también ha hecho público; tenía que cumplir con la parte estética de un líder, de ser guapo, y él, que es sensible y tiene un estado mental frágil, explicó que esa fue una de las razones por las que decidió no seguir con la banda”, explica Vargas.

Leer más: Ezra Miller acusado de suministrar marihuana y LSD a jovencita

Adiós a los escenarios y vuelta a los cómics

Fue durante una entrevista con el medio The Guardian que el líder de la agrupación reveló que la presión por lograr algo tan exitoso como su disco “The black parade” provocó que "dejara de ser divertido hacer música”. Por eso un día y tras tres años del lanzamiento de su último disco "Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys", en 2013, la banda dijo adiós.

“Estar en esta banda durante los últimos 12 años ha sido una verdadera bendición. Hemos llegado a lugares que nunca pensamos, hemos podido ver y experimentar cosas que nunca imaginamos, compartido escenario con gente a la que admiramos y, lo mejor de todo, con nuestros amigos. Ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el momento de que termine. Gracias por todo su apoyo y por ser parte de la aventura”, escribieron en su página oficial.



La banda visitó tres veces la ciudad de México, en octubre de 2005 en el Hipódromo de las Américas para un pequeño concierto de casi mil personas, en 2007 en el Palacio de los Deportes y en 2008 como parte del cartel del festival Coca Cola Zero Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

https://www.youtube.com/watch?v=L0ryHWMGijQ



Y aunque muchos fans quedaron privados de nueva música, pudieron ver al vocalista en su otra faceta como creador de cómics y a los demás integrantes en diversas actividades.



“Él empieza a dedicarse al 100% a los cómics, su vida era eso antes de la banda, su carrera era hacer cómics y animación y lo de la banda fue algo que surgió, estudió artes visuales y su hermano también lo hace, Ray produce discos, Frank tiene otras bandas pop, todos se dedicaron a sus proyectos personales”, ahonda.



Las nuevas generaciones conocen a Gerard Way por ser el creador del comic “The Umbrella Academy”, el cual fue llevado a la pantalla chica por la plataforma de paga Netflix, serie que fue todo un éxito. Fue en 2007 cuando salió a la venta el primer número del cómic “The Umbrella Academy” escrito por Way e ilustrado por el artista brasileño Gabriel Bá.

https://www.youtube.com/watch?v=zPXc8AxZZRQ



El prometido regreso

Tras sanar heridas, la banda decidió reunirse y hacer una gira en 2019, pero la pandemia arruinó sus planes, por lo que este año arrancaron sus presentaciones y dentro de ellas está su visita a la Ciudad de México, como parte del festival Corona Capital.



Parte de la euforia tiene que ver con el hecho de que aquellos jóvenes, criticados por pertenecer a la comunidad emo ya son adultos.

"Trascendió lo emo y logró construir una base más allá de esa etiqueta y los fans de ese entonces, que de alguna manera sufrieron bullying y que ahora ya trabajan y tienen el poder adquisitivo de comprar mercancía, de ir a conciertos y pagar festivales", señala.