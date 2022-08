¿Por qué no pide una disculpa?, Lola a Alexander en “La Academia”

La relación tensa que existe entre Lola Cortés y Alexander Acha en el programa “La Academia” cada vez es más fuerte, ya que en el décimo quinto concierto, que ocurrió la noche de este domingo, de nueva cuenta volvieron a expresar sus puntos de vista opuestos y discutieron durante varios minutos.

Fue al finalizar la presentación de Mar, cuando ambos artistas expresaron su enojo por no compartir la misma opinión respecto a la presentación musical de la ecuatoriana, quien hizo sonar el tema “La cosa más bella”, interpretado originalmente por Eros Ramazzotti.

La queja del panel de jueces fue que la alumna no llegó a los tonos que pedía la canción y consideraron que no la cantó bien, que era mejor que le hubieran seleccionado un tema diferente.

Cortés preguntó quién había seleccionado las canciones de la gala, a lo que el director Alexander Acha respondió que fue una decisión tomada entre él y la producción, fue cuando los dos empezaron a debatir con un tono cada vez más elevado.

“¿Por qué no pide una disculpa, diciendo: -Fue una mala selección mía y de la producción al darte esta canción, sabiendo las críticas que iba a recibir? Sabe lo que vamos a decir, sabe lo que estamos buscando y sabe lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué caer en los mismos errores?”, preguntó la actriz.

El hijo de Emmanuel contestó que él no iba a caer un esa dinámica tóxica, pues aclaró que es un caballero, un artista, un padre de familia, por lo que no perdería el respeto que tiene ante la jueza.

“A mí no me interesa venir aquí a hacer un circo, a mí no me gusta esa dinámica, no me gusta estar a grito pelado, yo no soy así y no voy a hablar con usted señora si usted no se puede controlar”, afirmó Alexander.

Pero Lola insistió en que le contestara por qué en el recital había una mala selección tan mala de canciones, además le indicó que los temas sí se pueden cambiar una vez asignados a los participantes, aunque él dijera que no.

“La disculpa no la voy a pedir, es una gran canción y las canciones no se pueden cambiar una vez que se deciden, en su academia tal vez sí, pero en la mía no. En nuestro punto de vista lo sacó bien (los graves de la canción)”, dijo Acha.

melc