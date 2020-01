¿Por qué el Oscar le huye a los presentadores?

La Academia de Hollywood anunció que, por segundo año consecutivo, la ceremonia de los Oscar no tendrá presentador.

Esta medida fue acatada a partir de que el comediante Kevin Hart perdiera la oportunidad de conducir la premiación de 2019, luego de protestas debido a tuits homófobos que el comediante había publicado.

Algunos vieron esa decisión como un acierto: en dicha emisión los números de audiencia mejoraron, pero sólo 3.1 millones de espectadores más que la edición anterior.

La razón más probable es que los presentadores suelen ser políticamente incorrectos, algo que puede representar un conflicto en la ceremonia.

Los chistes de Ricky Gervais

En la reciente entrega de los Globos de Oro, el presentador Ricky Gervais hizo una serie de bromas contra la industria del cine, la sociedad y la política, estos son algunos ejemplos:

Corrupción

Desde el inicio de la ceremonia, Gervais dijo que no entendía cómo lo habían invitado por quinta vez, pero que le habían ofrecido el trabajo por fax.

Falsificación

“Todos se ven fantásticos y bellos, llegaron en sus limusinas, yo llegué en una limusina y la patente fue hecha por Felicity Huffman”, dijo haciendo referencia a la actriz, quien falsificó los documentos de admisión de su hija para la Universidad.

Acoso sexual

El conductor dijo que lo que tenían en común todos los ahí reunidos era que estaban aterrados por Ronan Farrow, el periodista que escribió los artículos que apoyaron la publicación de acoso de Harvey Weinstein, “Viene por ustedes”, dijo mientras todos se reían.

Pederastia

A mitad del discurso, el también escritor dijo que fue un gran año para las películas de

pedofilia: “Sobreviviendo a R. Kelly”, “Leaving Neverland”, cintas que abordan el tema del abuso sexual a menores de edad, pero agregó: “Los dos papas”, haciendo alusión a los casos de pederastia que han sido revelados en la iglesia católica.

Racismo

Evidenció el racismo en Hollywood diciendo que varias personas de color fueron ignoradas en categorías importantes.

“Este año íbamos a hacer un “En memoria de... pero cuando vi el listado de personas que murieron… no era lo suficientemente diverso, en su mayoría eran personas blancas y pensé: no, no en mi guardia, tal vez el año que viene”, bromeo.

Polémica legal

Luego de mencionar que Netflix es mejor que el cine actual, Gervais aprovechó para insinuar que el político Jeffrey Epstein fue asesinado y no se suicidó como se dijo, luego de que fue acusado de liderar una red de prostitución y pedofilía en la que participaba mucha gente poderosa.

Deberían ver la serie “After Life”; trata de un hombre que se quiere suicidar porque su esposa muere de cáncer... “la segunda temporada está en camino así que obviamente al final no se suicidó, al igual que Jeffrey Epstein”.

Novias menores de 25

Tras dejar claro que la última película de Martin Scorsese “El Irlandés” es buena pero demasiado larga, el anfitrión lanzó una indirecta para el actor Leonardo Dicaprio, quien no ha tenido ninguna novia que sea mayor de 25 años, siempre las deja antes; su actual novia Camila Morrone tiene 22.

“Había una vez en Hollywood” dura casi tres horas, Leonardo Dicaprio asistió al estreno y para cuando terminó su cita ya era demasiado vieja para él”, dijo.