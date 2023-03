Por poco atropellan a Osvaldo de León  

Qué susto se llevó el actor Osvaldo de León a las afueras de Televisa San Ángel, por poco y no lo cuenta. El actor iba saliendo de la televisora, donde estuvo por hora y media, y al cruzar la calle por poco y lo atropella una motocicleta que pasó a gran velocidad y sin detenerse muy cerca de él y de su acompañante. Contrariado, el actor de la telenovela “Perdona nuestros pecados” se quedó mirando indignado al vehículo que ya iba demasiado lejos y que le quitó el buen ánimo con el que había estado minutos antes que se tomó algunas selfies con fans que lo esperaban afuera de Televisa.

Lee también: Esmeralda Pimentel festeja un año sin implantes y manda un poderoso mensaje: "Aquí no está la seguridad"



Lila Downs sufre con la canción de los Caligaris

O no le avisaron con tiempo o no se acordó, el caso es que Lila Downs no sabía la canción con la que la invitaron en el escenario principal del Vive Latino este fin de semana. Y es que los Caligaris, en su afán de invitar a una personalidad importante de la música popular para seguir conciliando con sus fans mexicanos, tras la polémica que provocó su extrombonista, subieron a la oaxaqueña al escenario a cantar "Kilómetros", una de sus canciones más conocidas, pero Lila, aunque lo intentó, nada más no pudo interpretarla ni con ayuda del teleprompter situado en el piso de la tarima principal.



Foto: Instagram

Carla Morrison aprovecha el Vive Latino al máximo

Y hablando del Vive Latino, quien aprovechó al máximo el festival este fin de semana fue Carla Morrison, pues además de presentarse en solitario el sábado como parte del cartel, al día siguiente se le vio cantando como invitada especial de la banda argentina Los Pericos, para minutos después llegar al escenario en que se encontraba Elsa y Elmar y acompañarla en el tema “Ojos noche”. Junto a Elsa, incluso cambió un poco las reglas y en lugar de esperar que los fans les aventaran el tradicional muñeco de peluche del doctor Simi, fueron ellas quienes lanzaron decenas de Simis a su público. Sí que se divirtió.



Foto: Instagram