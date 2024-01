Placebo en Ciudad de México: Fechas, preventa, horarios y más detalles

La espera ha terminado para los seguidores de Placebo, la destacada banda de rock británica. Después de días de especulaciones, se confirma su regreso a México con un nuevo concierto en el Teatro Metropólitan de la capital. A continuación, compartimos los detalles de este evento.

Recordemos que los intérpretes de "Without You I'm Nothing" y "This Picture" también estarán presentes en el Pa'l Norte de Monterrey.

FOTO: Juan Carlos Reyes/EL UNIVERSAL.

Fecha del Concierto en Ciudad de México

La agrupación, que ya ha tocado en en lugares icónicos como el Palacio de los Deportes y el Foro Sol, llegará al recinto, ubicado en la Av Independencia 90, Colonia Centro, el 26 de marzo, previo a dirigirse al norte de nuestro país.

Aunque los detalles del anuncio no se han compartido en las redes sociales de la banda, la información fue difundida a través de la página web de Ticketmaster. Además, en dicha plataforma, ya se encuentra disponible el esquema del recinto para que los fans puedan planificar su asistencia al evento.

Preventa para el concierto de Placebo

La preventa para este show comenzará el 16 de enero a las 11 de la mañana. Respecto a los costos, aún no hay información disponible, pero según los precios de conciertos anteriores, podrían oscilar entre los 650 y los 1500 pesos.

Venta general y recomendaciones

Detalles sobre la venta general de entradas aún no están disponibles, pero suelen realizarse uno o dos días después de las ventas especiales. Te recomendamos estar atento para asegurar tu lugar.

Gira del octavo disco "Never Let Me Go"

La agrupación continúa su gira promocional del octavo disco "Never Let Me Go", lanzado en 2022, marcando su primer álbum como dúo tras la salida de Steve Forrest, el baterista.

