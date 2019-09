“Pienso que Kate es feliz”: Eric del Castillo

[email protected]

“El que quiera ser actor que se entregue en cuerpo y alma, si no, que siga otro destino, otra profesión”, señaló el actor Eric del Castillo, quien fue padrino de honor en la presentación del nuevo plantel ProArt —de capacitación artística profesional— de Gerardo Quiroz.

Al respecto, Eric recordó que cuando su hija Kate del Castillo llegó a su casa con 60 capítulos de la telenovela Muchachitas él se asustó, pues temía que si su hija se dedicaba a la actuación no fuera feliz.

“Oye, mijita, ¿quieres ser actriz?”, preguntó el histrión.

“Le dije dos cosas: primero presiento por lo que yo he visto que a lo mejor no vas a ser feliz sentimentalmente y la otra es que no te contamines de lo malo del ambiente artístico”.

Eric cuenta que ya entendió que actualmente Kate es feliz estando sola; cuando hablan del tema ella le explica que también quiere enamorarse pero que se siente contenta con la soltería.

“Yo pienso que ella sí es feliz porque hay gente también que sabe vivir sola y se acostumbra a vivir sola y luego ya le es muy difícil convivir con otra persona. No necesariamente todo el mundo tiene que estar casado, entonces por ese lado estoy tranquilo”, dije el histrión.

La nueva sede de ProArt se ubica en Cuautitlán Izcalli y, de acuerdo con Gerardo Quiroz, esto obedece a un interés por descentralizar la oferta educativa en cuanto al arte.

“Queremos ir hacia el Estado de México donde hemos detectado que hay muchísimo talento, extender la actividad y el conocimiento y promover a los talentos mexiquenses”.