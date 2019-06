Pelean por Chicago

Ahora que se dio a conocer que se volverá a montar el musical Chicago talentos conocidos buscan un lugar en el montaje. En las últimas semanas se ha visto a varias actrices de trayectoria acudiendo a las audiciones. Entre las personalidades que ya hicieron casting están Chantal Andere, Paty Manterola, María León y Ariadne Díaz para los papeles secundarios del montaje de Broadway.

Kuno Becker ya no es actor

Después de más de dos décadas de carrera artística, el actor Kuno Becker asegura que no quiere saber más de la actuación. "Tengo una próxima película en Italia, dirigiendo y produciendo porque actuando yo creo que ahí ya murió, actuar me va a costar un poco más de trabajo si no es que ahí lo dejo, casi casi me retiro de la actuación", dijo la ex estrella de telenovelas aunque hasta ahora a nadie le ha dicho por qué.

Zoé ya no quiere tocar sus viejos éxitos

Al parecer Zoé ya no se siente identificado con sus primeros éxitos, ya que dice que son temas que ya no los representan. Larregui ha dicho a su equipo que las canciones nuevas son lo que representan a la banda. “Sacamos algunas canciones del baúl porque sé que a los fans les gustan, pero ya no nos representan”, comenta el vocalista. Cuando alguien le pide explicación, señala que esos eran temas de cuando sus admiradores y ellos mismos eran jóvenes. “Ahora nos estamos haciendo viejos, pero aquí seguimos y hasta que nos caigamos muertos en un bulto de huesos, aquí vamos a estar”.