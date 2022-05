Pedro Alonso, Berlín en “La Casa de Papel”, sueña con ser Juan Gabriel

A Pedro Alonso, mejor conocido como “Berlín” en la serie “La casa de papel'', le gustaría interpretar a Juan Gabriel en una serie biográfica. El actor español de 50 años de edad vino a México para filmar un proyecto propio que le tomará tres meses de estancia en este país, por lo que al ser cuestionado sobre a qué personaje mexicano le gustaría dar vida en una bioserie inmediatamente pensó en El Divo de Juárez, aunque acepta que no podría lograrlo porque no es cantante. ”Ya me gustaría a mí tener el talento para interpretar a Juan Gabriel, pero no tengo ese talento, ese nivel de voz”.



Hay tamaaales… ¿de Backstreet boys?

Hasta los tamales fueron la sensación en el Festival Tecate Emblema, que se realizó hace unos días en el Autódromo Hermanos Rodríguez, gracias a los Backstreet Boys, y es que así como en otras ocasiones se han hecho por los comerciantes los “tamales oficiales” del evento, los tamales de la boyband fueron todo un éxito al saciar el hambre de muchos con, por ejemplo, una “guajolota Everybody”, un “atole It’s gotta be you” y un “café As long as you love me”.

A Dario Yazbek no lo dejan opinar

Dario Yazbek Bernal está muy bien protegido. Aunque el hermano de Gael García es muy amable con la prensa, su equipo de trabajo lo aleja cada que le lanzan una pregunta sobre su vida personal, por ejemplo, al ser cuestionado sobre la salud de la actriz Silvia Pinal, quien es abuela de su novia Camila Valero, su manager lo alejó inmediatamente, pero antes de ser llevado a otro sitio, Yazbek aseguró que su relación “va muy bien”. Además Dario compartió que su mamá, Patricia Bernal, también es un roble en su carrera, pues con su experiencia le da consejos que lo ayudan a mejorar “Siempre ha sido esta cuestión de trabajar y seguir trabajando y en ese proceso es muy bonito compartirlo con ella y ver todo lo que estoy creciendo”.

Lee también: Derbez responde a Azcárraga: Sí hay veto en Televisa y él es dueño de los personajes de "La familia P. Luche"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jgt