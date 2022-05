Paula, la hija de Mariana Levy que huyó de casa de Talina, se fue con su novio y denuncia violencia

Paula Levy se colocó de nueva cuenta en el ojo del huracán cuando denunció a través de sus redes sociales que había sido víctima de violencia por parte de su pareja, Mau Moctezuma.

"Es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma", dijo junto a una serie de fotografías en las que se veían moretones en su mandíbula.

Esta no es la primera vez que Paula, la hija de la fallecida Mariana Levy y "El Pirru" está en el ojo público.

En 2020, en medio de la pandemia y con 18 años, Paula salió hablar sobre si su abuela, la conductora Talina Fernández, la había corrido de su casa.

"Fue un acuerdo mutuo. Yo tomé la decisión final. Por la paz y la tranquilidad mental de las dos (lo mejor) era que yo me fuera a vivir a otro lado. (Talina) es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18 y con el coronavirus, estábamos encerradas, todo el día viéndonos la cara", dijo la joven en el video.

Paula vivió durante aproximadamente siete meses en casa de Talina y expresó su agradecimiento por hacerse totalmente cargo de ella en ese momento, sin embargo poco antes ella misma había hecho una transmisión en la que decía que era "homless" porque su abuela la había corrido, que nadie la quería adoptar y que vivía con una tía.

Paula se fue con su novio

Meses después fue la misma Talina la que dijo a "Suelta la Sopa" que Paula se había ido a vivir con su novio a Baja California. Y que había intentado entrar en comunicación pero sin respuesta.

Su padre también compartió a los medios que Paula había tomado la decisión de irse a vivir con su novio, "está adolescente pero está disfrutando mucho su vida y está pensando muy bien a qué se quiere dedicar".

Paula llegó a casa de su abuela, la dama del buen decir, luego de decidir dejar de vivir con su padre.

Aunque Paula perdió a su madre muy joven, la cantante Ana Bárbara fungió como su madre también y el cariño se ha mantenido hasta ahora. De hecho, recientemente Ana Bárbara dijo a "Ventaneando" que estaba allí para cualquier cosa que ella necesitará.

"Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien", dijo a ese medio.

En 2020 la joven también pasó por un cuadro de Covid-19, por lo que estos años han sido de mucho movimiento y cambios.

