Paul Stanley o Adrián Uribe, quién logra más programas.

Esto parece competencia entre Paul Stanley y Adrián Uribe, pues el primero, además de ser uno de los conductores del matutino Hoy, participa en la serie de comedia Mi querida herencia, al lado de Roxana Castellanos y realiza para Unicable, el canal de paga de Televisa, el programa Más mascotas que humanos, en compañía de Sachi Tamashiro y de Bou, un perro Golden retriever. Una buena etapa para Stanley que, al igual que Uribe, tiene los tres programas al aire al mismo tiempo, algo que ni un protagonista de telenovelas ha conseguido.

Invitan a evento fantasma de Rosita Pelayo.

La actriz Rosita Pelayo está involucrada en un evento fantasma, resulta ser que circula la invitación sobre una conferencia vivencial que la actriz ofrecerá acerca de su enfermedad conocida como artritis reumatoide en el ex Convento Regina, ubicado en el centro de la Ciudad de México, pero al llegar a la cita, el evento no existe. De acuerdo al recepcionista del lugar han sido varias personas las que acuden diversos días al lugar preguntando por la reunión, pero no hay nada programado.

Laguardia, primero papá, luego actor.

Ernesto Laguardia, quien este sábado cumplió 60 años, acudió con su familia al inicio de temporada del espectáculo Crystal, del Cirque du Soleil. Si bien fue reconocido por algunos asistentes, a quienes saludó sonriente, el actor (impecablemente vestido de traje) se concentró en su rol de papá de tres niños, a quienes consintió, explicó y cuidó sin distracción durante la función.