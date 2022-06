Paul McCartney 80 años de creer en el ayer

Nace una leyenda

Años 40.“Nací en el Hospital de Walton el 18 de junio de 1942. Mi madre, Mary Patricia, era enfermera y procedía de Fazakerley, Liverpool. Mi padre, James McCartney, nació en Everton y era un vendedor de algodón que dejó los estudios a los 14 años…”, así lo cuenta el propio Paul McCartney en el libro The Beatles antología. Su papá era trompetista y pianista fue su primera gran influencia musical. Tiene un hermano menor, Michael.

Origen de la banda

Años 50. Paul traba amistad con un jovencito, George Harrison, camino al colegio en un autobús y años después, cuando él tenía 15 años, asiste a la presentación del grupo The Quarrymen (que posteriormente pasó a llamarse The Beatles), donde conoce a su líder, John Lennon; McCartney es el encargado de reunirlos y con eso se echa a andar la historia de la banda más grande de todos los tiempos. Pero también en esos años pierde a su mamá, quien fallece en 1956 debido a una embolia.

La Beatlemanía

Años 60. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr consolidan The Beatles, que toma por sorpresa al mundo y cambian para siempre la historia del rock. Se apoyan en la música de artistas que en EU son segregados por su color, pero los ingleses son capaces de moldear la cultura pop. La banda llevó su primer éxito, “Love me do” a la cima de la popularidad en Reino Unido en 1963, y en EU un año después.

En solitario

Años 70. Paul es el encargado de oficializar la ruptura de The Beatles a inicios de la década, pese a sus esfuerzos por sacar adelante al grupo; se enemista con John, George y Ringo, pero es capaz de sacar a flote su carrera, con nuevas alas gracias a Wings, grupo musical de rock que formó en agosto de 1971 junto a su esposa Linda. Regresa a los shows masivos; es el exbeatle con más éxito.

Traición del amigo

Años 80. Sacudido por el asesinato de John el 8 de diciembre de 1980, con quien se reconcilió años atrás, se enfoca en hacer colaboraciones con grandes artistas como Stevie Wonder, en la canción “Ebony and Ivory”, y Michael Jackson en “The girl is mine” y “Say say say”, pero éste último le da un golpe demoledor: el Rey del pop se le adelanta y compra el catálogo musical de The Beatles, por lo que fue dueño de las canciones. McCartney nunca le perdonó esta acción a Jackson.

Su activismo

Años 90. Paul se mete de lleno en el movimiento por la defensa de los derechos de los animales; colabora con organismos como PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) y exige el fin de la experimentación con ellos, además de promover la eliminación del consumo de carne. Estas acciones las realiza inspirado por ideas de su esposa Linda, por lo que su muerte, en abril de 1998 a causa de cáncer, le provoca un enorme duelo. La pareja se había casado en 1969. Tuvieron cuatro hijos, la primera en adopción.

Error amoroso

Años 2000. Cuatro años después de enviudar, el exbeatle intenta reconstruir su vida con una nueva pareja: la modelo Heather Mills, con quien se casa en secreto en 2002 en un castillo de Glasglough, en Monaghan, Irlanda. La unión fue, en palabras del propio músico, “uno de los mayores errores de su vida”, pues la relación no funcionó y el divorcio en 2008 le costó una gran parte de su fortuna, aunque le dejó a su quinta hija: Beatrice, quien como herencia musical de su parte, toca el saxofón.

Siempre vigente

Años 2010-2020. La producción artística de Paul sigue vigente, colabora con grandes músicos, se da tiempo de actuar en cine en 2017 en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar en el papel del tío Jack y en 2020 aprovecha la pandemia del Covid-19 para escribir su libro The lyrics, con 154 canciones de su autoría. Graba también McCartney III donde, al igual que en sus dos discos antecesores, él toca todos los instrumentos. Su gira de este 2022 lo traerá a México el próximo 28 de octubre al Estadio Azteca.

MÁS ALLÁ DE THE BEATLES

Desde los años 70 comenzó a construir su historia solista y junto al grupo Wings.

McCartney



Su primer álbum en solitario llegó al mercado en abril de 1970 tan sólo un mes antes de Let it be, el último de The Beatles.

Wild life



Con su entonces esposa, Linda McCarney, formó Wings, grupo de rock que estuvo activo entre 1971 y 1979. Su debut: Wild life.

Liverpool Oratorio



Más allá del rock pop, ha compuesto álbumes clásicos como este junto a Carl Davis, para la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool.

McCartney III



En pandemia (diciembre de 2020) lanzó su álbum solista número 18, y el más reciente, en el que grabó casi todos los instrumentos.

Hace historia



Tiene el récord Guinness por ser el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular.

Llega al espacio



El asteroide 4148 McCartney fue nombrado en honor al exbeatle, en la década de los 90.

Animado



Apareció junto a su primera esposa Linda en el episodio de Los Simpson “Lisa, la vegetariana”, de 1995.

Ídolo de los mexicanos



En 2012 su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 200 mil personas.

60 DISCOS DE ORO sobrepasa también los 100 millones de discos vendidos.

18 PREMIOS GRAMMY acumula el artista, además de un Oscar (Let it be, The Beatles).

2,200 ARTISTAS han versionado su canción de “Yesterday”, con The Beatles.