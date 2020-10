Paty Navidad revela "las tres mentiras más grandes de la historia"

Patricia Navidad considera que son tres las mentiras más grandes de la historia actual: la llegada del hombre a la luna, el atentado de las Torres Gemelas y, el más reciente, la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Así lo expresó la actriz mexicana a través de redes sociales donde asegura que "el peor virus es el miedo, la ignorancia y estupidez humana".

"La pandemia es psíquica, resultado de la deshumanización, la inconsciencia, la irresponsabilidad, la soberbia, el egoísmo, la envidia, el odio, la falta de valores y de amor, provocando oscuridad, destrucción y muerte".

Sus declaraciones, publicadas a través de su cuenta de Twitter este martes, llegan cuando de acuerdo a cifras oficiales los decesos por el virus en México suman más de 86 mil muertes y en el marco del aumento de casos y la posibilidad del llamado "rebrote".

"No hay ningún rebrote y no hay ninguna pandemia, los virus de gripe existen desde siempre y actúan en cualquier época del año, más aún en invierno", explicó Navidad.

"El supuesto 'Re-brote', lo han venido anunciando desde hace tiempo y no porque sean adivinos, simplemente es PLANdemia y control".

—(@ANPNL05) October 20, 2020