Paty Navidad arremete contra el feminismo 

Paty Navidad no se guardó nada en contra del movimiento feminista, reconoció que apoya a las mujeres, pero demostró que no tiene nada que ver con el movimiento el cual sigue tomando fuerza en México y otras latitudes del mundo. "Yo no soy feminista, apoyo a todas las mujeres que merecen ser apoyadas, me encanta la mujer que trabaja, que defienden su dignidad y su integridad, la mujer que es fuerte, que se defiende, esa mujer me representa, pero no apoyo movimientos políticos financiados de mujeres que salen a destruir", aseguró la presentadora en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Nada vence a Flor Amargo

“Por ser trans, me dejó mi familia. Por ser trans, durante tantos años de trabajo, más de 20, perdí miles de seguidores y los sigo perdiendo”, explica a sus seguidores Flor Amargo, quien pide que, de la misma manera que ella no juzga, no la juzguen a ella. “Así como en el reggaetón no dejan de hablar de sexo, así como en la música de banda no dejan de hablar de la misoginia o de sacar mujeres en tacones a las 6 de la mañana, yo no dejaré de hablar en la música de ser trans”, canta la intérprete, quien desde que habló públicamente de su orientación sexual, ha dedicado los últimos meses a luchar por los derechos de la comunidad LGBT+, lo que le ha valido el apoyo de algunos colegas, como Lucía Méndez. ¿Arrepentida? Jamás, afirma, porque ahora es un ser libre que vive lejos del “hate” de la gente.



Hacen negocio hasta de Enrique Segoviano

Todo puede ser vendible en México, así sea un nombre propio. Un fabricante de playeras ha tomado el de Enrique Segoviano, conocido por ser el director de las originales series “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, e imprimió en el pecho de sus creaciones la leyenda “Written and directed by Enrique Segoviano”, recreando en inglés la frase que una voz en off decía al principio de los famosos programas de Chespirito.

