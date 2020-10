Paty Cantú ya tiene propuestas como productora

Desde que Paty Cantú participó como productora en su más reciente álbum "La Mexicana", asegura que se le han presentado ofertas laborales en la industria musical con otros cantantes que la buscan para colaborar. "Esta apertura provocó que de pronto estoy produciendo no solamente mi álbum, sino que de repente me llame Jimena Sariñana o Chucho Rivas o Karol Sevilla y me pregunten o me inviten a producir a sus proyectos también, o sea realmente el tener las agallas de pedir lo que uno merece también abre puertas mucho más rápido de lo que uno imagina", contó la intérprete.

La explicación del nombre del hijo de Iñárritu

Uno de los hijos de Alejandro González Iñárritu se llama Eliseo en honor del escritor cubano Eliseo Alberto, autor de guiones fílmicos como "Salón México" y "Guantanamera". Cuentan que él fue uno de los que más apoyó la realización de "Amores perros", ópera prima del llamado "Negro", a quien también le aconsejaba en la edición si el realizador se lo solicitaba.

El regreso de Coco

Hace tres años que "Coco" llegó a los cines y la figura de la anciana que da título al filme regresa por estas fechas, pero en forma de máscara. Artesanos mexicanos se han dado a la tarea de reproducirla para niños y adultos, así como la guitarra blanca del niño protagonista la cual, dicen, ha dejado de venderse entre nacionales, pero el turista extranjero se le lleva mucho.



