Pareja de Coco Levy lo defiende de acusaciones: “Confío en él al mil por ciento”

En los últimos días las redes sociales han sido testigo de una serie de acusaciones en contra del productor Coco Levy

por los delitos de abuso sexual y acoso que habría cometido con varias actrices.

Hasta el momento, seis jóvenes han salido a declarar las presuntas agresiones que vivieron a manos del hijo de Talina Fernández, dos de ellas, incluso, levantaron una denuncia formal ante las autoridades.

En medio de toda esta polémica, Sussan Taunton, actual pareja de Levy decidió romper el silencio y salió en su defensa, mediante un video de casi dos minutos que publicó en sus redes sociales.

La también actriz inicia su mensaje asegurando que conoce a Coco desde más de 30 años, que lo ama profundamente y que a pesar de no ser un hombre perfecto dista mucho de ser “un delincuente”, como han querido hacerlo ver.

Respecto al tema, reveló que confía en su pareja plenamente y que está segura de que todo este asunto fue propiciado por la malinterpretación de las palabras de Levy:

“Estoy segura que le dijo a esa actriz lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos; que se tiene que ver bonita, que debe ser estudiando, que tiene que ser conquistadora, responsable y tenaz en busca de oportunidades”, dijo.

Asimismo, mandó un mensaje a todas las chicas que se han sumado en contra del productor dejando claro que el abuso y el acoso que han denunciado jamás existió: “Chavas las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes, tristemente suena machista, pero sus comentarios (los de Coco) no son abuso físico ni la violencia sexual que pretenden sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto”, agregó.

Por último, la chilena expresó que no se puede satanizar a una persona por su honestidad y que los delitos por los que está siendo señalado son sumamente graves y aunque deben ser investigados a fondo, en este caso son calumnias.

Nueva víctima del productor le pide ser empática

Tras las palabras de Taunton, Perla Villarelo, una joven actriz quien asegura haber sido violentada por Coco, respondió y le pidió a la chilena ser empática, pues no sólo han roto el silencio para conseguir justicia, también para que ella y otras mujeres no vivan lo mismo.

“A cualquiera le impactarían las declaraciones que hemos estado haciendo, pero quiero decirle a Sussan que también lo estamos haciendo por ella; porque de alguna u otra manera ella también pudo ser manipulada”, dijo en entrevista para el programa “Venga la alegría”.

Villarelo también lamentó que la pareja de Coco avale los comentarios machistas y las actitudes lascivas que el productor les hacía a tantas actrices durante los castings; además de que negó que esto se trate de un ego, ya que van, casi, una decena de mujeres que relatan el mismo modus operandi.

“Ya es mucho, este problema no es nuevo. Tengo una amiga que hace 12 años le pasó eso, ami me pasó hace ocho, entonces imagínate, cuántas mujeres no pasaron por su oficina. Él tiene que responder ante las autoridades, ya tiene dos demandas”.

