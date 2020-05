Para estar en Acapulco Shore hay que ser borracho y fiestero: Karime

Para ser parte de Acapulco Shore hay que ser auténtico, original, borracho, fiestero y con actitud, comenta Karime, una de las integrantes del reality y quien ha estado desde los inicios del show.

También hay que ser insolente, agrega el integrante El Chile en videoconferencia por el estreno de la séptima temporada que será el próximo 2 de junio a las 22:00 horas por MTV.

La nueva entrega tendrá 10 personajes ya conocidos: Mane, Karime, Potro, Xavi, Dania, Jawy, Jey, Rocío, El Chile y Tadeo; también habrá nuevo elenco y contará otra vez con la participación de Celia Lora como la boss.

"Desde el primer momento van a ver desmadre subidísimo de tono", dice Tadeo.

También lee: Más fiesta, descontrol y pleitos se verá en "Acapulco Shore 7"

El reality muestra la vida de fiesta de un grupo de jóvenes, esta vez con la ciudad de Mazatlán como escenario. Lora explicó que aún con los conflictos que puedan verse en pantalla, entre el elenco principal que ya lleva varios años en el show hay una gran amistad.

"Para mí no es un trabajo, es una amistad, y me siento muy agradecida con dios de haberlos conocido aunque no estuviera adentro del programa", comentó.

"Nadie está actuando, aquí todo mundo es único y eso es lo que hace que este programa haya llegado donde ha llegado", señaló.

Celia adelantó que en esta séptima temporada los puso a trabajar para ganarse su lugar en el carnaval de Mazatlán por lo que tuvieron que cocinar aguachile.

También lee: Celia Lora se desnuda en "Acapulco Shore"

La producción se iba a estrenar en abril, pero sufrió retrasos por la pandemia del Covid-19. Aunque pudieron terminar bien las grabaciones antes del confinamiento, ahora están co-produciendo en Argentina ajustándose a las medidas.

Para el elenco el estreno llega a las pantallas de México en un buen tiempo.

"Creo que es momento de despejar la mente, de entretenerse con otra cosa. Creo que el mundo está viviendo un detox muy cañón, la gente ya está saturada de información, de fake news, cosas que están un poco de la chingada y nosotros darles esa válvula de escape. Esas ganas de volver a salir, poder cuidarse para después salir… Eso es lo más importante de sacar la temporada en esta época, de hacer consciencia", comentó Potro.

Esta no es la primera vez que la producción explora otros escenarios ya que la temporada anterior se grabó en Ciudad de México. La séptima temporada contará con 15 episodios.

nrv