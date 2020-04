Para el actor Eivaut Rischen fue terapéutico grabar la tercera temporada de la serie "Run Coyote Run".

En aquel momento, hace alrededor de un año, pasaba por una mala racha de su vida igual que su personaje “Morris”. Ahora que está por estrenarse la nueva entrega el próximo 28 de abril a las 21:00 horas por FX recuerda cómo incluso en un día de llamado terminó llorando.

"Tuve que ir al rodaje y yo estaba en una parte muy oscura de mente, corazón y alma. Hablé con Gustavo Loza (el director) y me dijo que esta era mi terapia y sí que lo fue, grabando una escena donde estamos buscando a mi novia Wendy pasan cosas muy duras y entre dos tomas me eché a llorar, ya no podía”, relata.

“Como justamente el año pasado algunas cosas del personaje iban paralelamente con mi vida fue en algunas escenas muy fuerte, pero gracias a eso estoy aprendiendo a agradecer y logré profundizar las emociones del personaje y llevarlo a otro nivel”.

A la par de su personaje, Eivaut tuvo aprendizajes que lo llevaron a cambiar su vida y explica que en este 2020 aunque se encuentra en cuarentena y consciente de la situación mundial, se siente bien. Espera que así como él logró salir de ese mal momento ante este problema mundial pronto pueda verse la luz.

“Me voy dando cuenta de que para llegar a la luz primero tienes que pasar por la oscuridad y sanarla y la única forma es verla y confrontarte con ella. Esta temporada de la serie en que la vida está complicada en la ficción llega en un momento en el que la vida real está complicada para todos”, dice.

“Espero que pueda iluminar de alguna forma los corazones de la gente que la vea que les de una sonrisa en la cara y que podamos mostrar de alguna forma que para llegar a la luz hay que sanar la oscuridad. Ahora la estamos viendo pero yo sé que estamos en un tiempo de transformación, de transición nada más, mi alma lo sabe que vamos a ver la luz muy fuerte en toda la sociedad y vamos a vivir en un mundo mucho más consciente”, expresa.

Dentro de la serie "Run Coyote Run", Eivaut es uno de los personajes principales junto a Harold Torres. A partir de este 28 de abril se seguirá transmitiendo todos los martes por FX.

rad