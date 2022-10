Paola Rojas enseña el minivestido ideal para las mujeres mayores de 40 años

Paola Rojas es una de las conductoras de televisión más exitosas y queridas de nuestro país. Rojas ha estado al frente de programas como "Netas Divinas", "Al aire con Paola Rojas", "México! Hasta la raíz", entre muchos otros más a lo largo de todos estos años.

Recientemente Paola Rojas deslumbró a todos sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía donde se la ve posando y presumiendo su increíble figura en un minivestido súper colorido con estampado floral. La conductora de “Netas Divinas” combinó su vestido con unas botas negras de caña corta.

“Así es como hago la transmisión en vivo a través de tres redes simultáneamente. Muy buenos días. Los espero”, escribió Paola Rojas debajo del posteo de Instagram que realizó. “Amiguita eres una verdadera ternurita muy trabajadora y responsable y deportistas y profesionales de corazón”, “Hermosa”, “Me encanta tu look”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que la conductora de televisión recibió en sus redes sociales.

Foto: Paola Rojas. Fuente: Instagram @paolarojas

Paola Rojas incluso compartió algunas fotografías de cómo es el backstage o el detrás de escena de su trabajo. Sin dudas la conductora es una apasionada de su trabajo y todo el tiempo le demuestra a sus seguidores lo afortunada que es al trabajar de lo que ama.

¿Qué ocurrió entre Paola Rojas y Luis Roberto Alves?

Paola y Luis Roberto se divorciaron en el 2018 tras conocerse un video donde el futbolista le era infiel a la conductora. Rojas incluso aseguró que el divorcio la afectó muchísimo. “Me rompió el corazón, pero no el alma”, confirmó la conductora.

“Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre, o sea, estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal. Creo que la clave es no tener expectativas; si sucede así, qué maravilla, y si no sucede así, sucede de otro modo”, aseguró Rojas.