Pandemia modifica estrenos de Marvel hasta el 2021

La pandemia del Coronavirus provocó que varios estrenos de películas se vieran afectados, tal es el caso de "Black Widow" y "West Side Story".

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, que tenía programado su estreno para el 6 de noviembre, llegará a la pantalla grande el 7 de mayo del 2021.

Esta decisión modifica el calendario del Universo Cinematográfico de Marvel y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" estará lista para el 9 de julio del 2021, mientras que "The Eternals" saldrá el 5 de noviembre del 2021.

También la obra de Steven Spielberg, "West Side Story" se retrasará casi un año ya que pasará del 18 de diciembre al 10 de diciembre del 2021.

A pesar de las noticias que afectarán a la industria cinematográfica, el panorama no está tan oscuro. "Soul" de Pixar se apega a su fecha de estreno del 20 de noviembre del 2020, mientras que "Free Guy" de 20th Century mantiene su fecha del 11 de diciembre del 2020.



Esta ronda de cambios muestra los desafíos que enfrentan las taquillas en medio de la pandemia, al igual que los retrasos en la producción.

Otras cintas que modificaron sus fechas son "The Empty Man", la cual pasa del 4 de diciembre de este año al 23 de octubre y "Deep Water", que se retrasa del 13 de noviembre del 2020 al 13 de agosto del año que viene.

