Pablo Montero quiere que se lo trague la tierra

Pablo Montero desea que se lo trague la tierra; después de cometer un error al cantar el Himno Nacional en un partido de futbol, el cantante no quiere que lo vean. En los eventos, opta por escabullirse usando técnicas que recuerdan escenas de cintas de acción: una vez, se escondió en la parte de atrás de la camioneta de Andrea Escalona, que arrancó a toda velocidad.

Marjorie quiere casarse de blanco

Marjorie de Sousa comenta que le gustaría en algún momento casarse vestida de blanco, pero que ahora se encuentra muy tranquila en cuestiones amorosas, y aunque no niega ni afirma que pueda tener un galán por ahí, lo que deja en claro es que no quiere hablar más sobre el tema de su ex, Julián Gil. “Todo está muy tranquilo, estoy muy contenta; a todas las mujeres nos encantaría (casarnos vestidas de blanco) pero ahora estoy muy tranquila”, dice la actriz.

Pablo Perroni, el Iron Man mexicano

Qué Robert Downey Jr. ni qué nada, en México tenemos nuestro propio Iron Man y se llama Pablo Perroni. ¿Por qué? Porque en el marco del reestreno de la obra "Puras cosas maravillosas" se le preguntó si no lo habían invitado como doble de Iron Man (en sus fotos de redes sociales suele mostrar un cuerpazo de gimnasio) a lo que, entre las risas de todos, contestó sorprendido: “¿Me parezco a Iron Man? Me habían dicho Wolverine pero Iron Man me gusta más”.



Vía Instagram.