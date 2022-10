El productor Juan Osorio, quien trabajó con Pablo Lyle en el proyecto "Una familia con suerte", se dijo sumamente triste por el veredicto de culpabilidad que la corte de Miami dio en contra del actor.

El productor aseguró que siempre tuvo una amistad muy cercana con el sinaloense y lejos de verlos como una persona violenta, siempre lo percibió tranquilo.

"Nunca lo ví violento, ni iracundo; sino todo lo contrario, me hablaba de la situación de su pareja, de sus sueños como actor, como ser humano", comentó en entrevista para EL UNIVERSAL.

Sin embargo, el realizador también sabe que los errores que se comenten a lo largo de la vida pueden traer graves consecuencias, y ahora Pablo tendrá que apegarse a la ley.

"Me da mucha tristeza por él, de alguna manera estoy consciente de que él cometió una falta, y consciente de que tiene una factura que pagar, porque uno comete errores", aseguró.

Lyle ha sido declarado culpable por homicidio involuntario, tras un incidente ocurrido en Miami en el 2019, dónde gracias a un vídeo se pudo constatar cómo Pablo Lyle golpeó a un conductor de 63 años, quien días después, falleció en el hospital.

Aunque no justifica las acciones del actor, Osorio cree que su condición como latino, pudo haber sido un factor más para la determinación legal.

"Cuando sucede que uno como latino tiene un error es doble la actitud que se tiene en contra", expresó el productor.

Pese a todo, reiteró el apoyo profesional hacia Lyle, incluso le mandó un mensaje en el que asegura que no importa el tiempo que pase, siempre tendrá un lugar en alguna de sus producciones:

"Pablo siempre tendrá las puertas abiertas en mis proyectos, porque es un gran actor, responsable y profesional, por lo tanto me afecta mucho", agregó Juan Osorio.

Asimismo explicó que tras el accidente que le cambió la vida a Pablo, solían estar en contacto, pero para no entorpecer el proceso dejó de comunicarse con él, aún así reconoció que esta resolución lo afecta en muchos sentidos.

"Es muy difícil opinar pero lo que sí te puedo decir es que conociendo a Pablo está deshecho, le ha cambiado la vida y uno no puede esperar nada agradable del proceso que va vivir. La gente va opinar 'como a él no le afecta', pero claro que sí me afecta, es un ser humano", sentenció Juan Osorio.

