Pablo Lyle, culpable, a la cárcel y sin derecho a fianza

El actor Pablo Lyle se queda inmóvil, no gesticula. Acaba de escuchar las palabras de la jueza Marisa Tinkler Mendez, de la Corte Criminal de Miami-Dade, que lo ha encontrado culpable de homicidio imprudencial.



Son palabras fuertes y los familiares de Juan Ricardo Hernández, que se abrazan y lloran, lo saben; él es el cubano de 63 años que el 31 de marzo de 2019 recibió un puñetazo del mexicano en las calles de Miami, perdiendo la vida cuatro días después por un derrame cerebral.



El actor mexicano ahora debe procesar que es culpable de algo que negó. Su defensa alegó que el video que circuló en el que se vio la agresión muestra que sólo quiso defender a su familia de un potencial atacante.

Leer también: Cinco personajes clave en la carrera de Pablo Lyle

¿Qué sigue para Lyle?

No hay vuelta atrás, el juicio acabó. El actor sinaloense debe procesar lo que sucederá en su vida a partir de ahora.



El abogado Carlos Pelayo Gonzalez, con 22 años de trayectoria en Florida, tres de ellos como fiscal, hace cuentas: el mexicano podría pasar de nueve a 15 años en prisión, mismos que comenzarán a contar desde ayer.



“En Florida tenemos algo que se llama ‘la pauta de sentencia’, es algo que se determinará en una audiencia. Esta te dice cuál es lo mínimo y lo máximo que te toca. Si le dan mucho y los abogados defensores no estuvieran de acuerdo, pueden apelar para que le den lo mínimo (nueve años)”, dice el especialista.

Lyle entrará a un nuevo proceso, el de la audiencia, para determinar cuánto pasará en prisión, y una posible apelación, que podría durar hasta dos años. Tiempo que el actor pasaría en la cárcel, toda vez que la jueza determinó que no gozaría del derecho a fianza.

La defensa (de Lyle) era old fashion, de la vieja guardia, cuando la jueza les decía algo, ellos se quedaban callados. Eso falló”

Carlos Pelayo Gonzalez

Abogado

“Acá en Estados Unidos, cuando uno pierde un juicio, puede que el juez tome la decisión de darte una fianza mientras la apelación se cumpla, porque este puede tomar un año o dos. Muchos jueces dan esa oportunidad, pero ella se lo ha negado”.



Las opciones de Lyle suenan ya distantes. Una es que el actor espere una sentencia de nueve años y que esta sea reducida 15% por buena conducta.



Otra, practicamente inverosímil, es que el gobierno mexicano, a través del consulado, considere que se han dañado las garantías de su ciudadano y lleve el tema al orden federal.

Pablo enfrentará además el temor de un juicio civil, que se ve afectado por esta resolución.

En este, el actor tendría que pagar una suma de dinero a la familia de Hernández, algo que el especialista considera no conviene del todo: “Obviamente si está en la prisión no puede producir y pagar, en realidad esto no le convenía a la familia”.



Durante tres años y seis meses, el actor se mantuvo en prisión domiciliaria. ¿Pudo hacerse algo más? “Cuando veo que hay una injusticia, sigo peleando y peleando, incluso haciendo un show. No importa que me digan loco, si veo que la decisión es incorrecta, no quiero que me dañen. La defensa era old fashion, de la vieja guardia, cuando la jueza les decía algo, ellos se quedaban callados. Eso falló”, dice Pelayo Gonzalez.

42

meses

duró el juicio de Pablo Lyle.

Lamentan el veredicto

El productor Juan Osorio, quien trabajó con Lyle en la telenovela Una familia con suerte, apoya al actor a quien, dice, siempre le abrirá las puertas en sus proyectos por ser “una persona responsable y profesional”.



“Conociendo a Pablo, debe estar deshecho. Nunca lo vi violento, ni iracundo, sino todo lo contrario, me hablaba de la situación de su pareja, de sus sueños como actor y ser humano”.



Luz Elena González, quien también lo conoció en ese proyecto, expresa que sigue incrédula: “No es agresivo, nunca me imaginé que algo así le fuera a pasar”, lamenta.

Cronología

El actor vacacionaba en Miami cuando se topó con Juan Ricardo Hernández.

31 de marzo de 2019



Lyle salió a defender a su cuñado tras un altercado en el tráfico; el actor golpeó a Hernández dos veces en el rostro.

31 de marzo de 2019



Lyle fue detenido pero tras pagar una fianza de 5 mil dólares, recuperó su libertad y regresó a México con su familia.

4 de abril de 2019



Juan Ricardo, el cubano de 63 años, fue llevado al hospital Jackson Memorial, donde murió por traumatismo.

8 de abril de 2019



Lyle regresó a Miami, donde se le fijó una nueva fianza de 1 mdd. El actor es puesto bajo arresto domiciliario.

20 de septiembre de 2022



La corte retoma el juicio de Lyle, que fue postergado en varias ocasiones a causa de la pandemia del Covid-19.

4 de octubre de 2022



Lyle es declarado culpable por homicidio involuntario. Estuvo presente su esposa Ana Araujo y otros familiares