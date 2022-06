P-Valley: strippers bailan contra segregación

El club Dirty Delta abre sus puertas para poner los reflectores en los strippers de la serie P-Valley, particularmente en las mujeres negras, y en la rudeza de sus historias de segregación, pero también de lucha por el respeto a su vida y a su trabajo.

Jennifer Lopez ya había abordado el tema en 2019 con Estafadoras de Wall Street, un filme que protagoniza sobre un grupo de strippers que se dedicaba a estafar a corredores de bolsa.

La historia fue aclamada y Lopez fue incluso nominada a algunos premios, pues mientras a algunos les pareció provocadora, a otros les pareció refrescante.

Un año después se lanzó para televisión P-Valley, serie que se centra en las vidas de bailarinas de striptease en un club de Misisipi en donde el pequeño sitio tiene grandes personajes, todos muy distintos entre ellos: esperanzados, perdidos, derrotados, guapos o condenados pero, sobre todo, diversos, algo que, considera el actor Nicco Annan, pocas veces se ve en la televisión.

“La gente me pregunta: ‘¿sabías que tendría éxito?’ Y la verdad confiaba en que así fuera. Estamos profundizando en muchos temas diferentes. La gente tiende a subestimar el trabajo que se centra en las narrativas negras, específicamente en las narrativas femeninas negras, y estoy muy feliz y orgullosa de que lo hayamos mostrado.

“La gente habla del programa de manera muy satisfactoria, porque ve toda la profundidad, los matices y las complicaciones, y también se ven a sí mismos, aunque no sean Lil Murda (la protagonista) o el tío Clifford o Mercedes, pero realmente están viendo sus propias luchas dentro de las suyas”, señaló el histrión, quien interpreta al tío Clifford.

Para el actor y bailarín, gran parte de la historia trata de invitar a la audiencia a pensar de manera diferente sobre los cuerpos y la forma en que las personas los usan y lo que eso nos dice sobre quién tiene el poder.

“Todos usamos máscaras. La serie ha estado muy interesada en profundizar en la idea de política de respetabilidad. Los personajes tratan de descubrir su valor en una sociedad que constantemente deshumaniza a los negros sin importar dónde se encuentren en la escala social y socioeconómica. También es interesante ver ese momento en el que el sexo es tan crudo y real, incluso para los más boujee (rudos)”, agrega el también actor de las series Snowfall y This is us.

Un espacio para la comunidad LGBT+

En esta segunda temporada, disponible a través de la plataforma StarzPlay, los personajes del club nudista deben luchar contra las amenazas de un alcalde corrupto, una empresa de desarrollo de casinos llamada Tierra Prometida y la ejecución hipotecaria debido a montañas de deuda de refinanciamiento, en la que Pynk, lugar en el que trabajan las strippers está a salvo, por ahora, gracias a un inversionista ángel.

“Este tipo de temáticas son las que necesitaba la televisión”, reitera Annan, “que podamos hablar de todas ellas es un gran acierto, pero también un gran espacio ganado no sólo para nuestra comunidad afroamericana, sino para la comunidad LGBT+, esta serie es como un lugar en el que la mayoría podemos sentirnos identificados”.

P-Valley, protagonizada por Shannon Thornton, es una adaptación de la obra de teatro de Hall, Pussy Valley, que pasó años en desarrollo antes de convertirse en serie de televisión.

Los personajes tratan de descubrir su valor en una sociedad que constantemente deshumaniza a los negros”

Nicco Annan

Actor



Nicco Annan (izq) es Clifford.



Katori Hall es creadora de la serie y de la obra de teatro.